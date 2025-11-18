Juez bloquea el rediseño del mapa electoral de Texas que favorece a los republicanos
Supone un golpe para el Gobierno de Donald Trump.
Un juez federal bloqueó este martes el uso de un nuevo mapa electoral en Texas, aprobado por la legislatura estatal, que da ventaja a los republicanos de cara a las elecciones de medio término del próximo año.
La decisión, anunciada por el juez distrital Jeffrey Brown, supone un golpe para el Gobierno de Donald Trump y sus intentos por mantener el control de su partido en el Congreso nacional en los comicios del próximo año, donde se renueva la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.