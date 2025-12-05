ORLANDO, Florida. Un juez federal autorizó el viernes al Departamento de Justicia a publicar las transcripciones de una investigación del gran jurado sobre los abusos de menores por parte de Jeffrey Epstein en Florida, un caso que finalmente concluyó sin que se presentaran cargos federales contra el millonario delincuente sexual.

El juez federal de distrito Rodney Smith declaró que una ley federal recientemente aprobada que ordena la divulgación de registros relacionados con Epstein invalida las normas habituales sobre el secreto del gran jurado.

La ley, firmada en noviembre por el presidente Donald Trump, obliga al Departamento de Justicia, al FBI y a los fiscales federales a publicar a finales de este mes la vasta documentación que han recopilado durante las investigaciones sobre Epstein, que se remontan al menos a dos décadas.

El fallo judicial del viernes abordó la primera investigación federal conocida.

En 2005, la policía de Palm Beach, Florida, donde Epstein tenía una mansión, comenzó a entrevistar a adolescentes que denunciaron haber sido contratadas para darle masajes sexualizados al financista. Posteriormente, el FBI se unió a la investigación. Los fiscales federales de Florida prepararon una acusación formal en 2007, pero los abogados de Epstein atacaron públicamente la credibilidad de sus acusadoras mientras negociaban en secreto un acuerdo con la fiscalía que le permitiría evitar una pena de prisión considerable.

En 2008, Epstein se declaró culpable de cargos estatales relativamente menores por solicitar servicios de prostitución a una menor de 18 años. Cumplió la mayor parte de su condena de 18 meses en un programa de trabajo en libertad condicional que le permitía pasar sus días en su oficina.

El entonces fiscal federal en Miami, Alex Acosta, acordó no procesar a Epstein por cargos federales, una decisión que indignó a las acusadoras de Epstein. Después de que el Miami Herald reexaminara el inusual acuerdo con la fiscalía en una serie de artículos en 2018, la indignación pública por la leve sentencia de Epstein provocó la renuncia de Acosta como secretario de Trabajo de Trump. Un informe del Departamento de Justicia de 2020 concluyó que Acosta actuó con “falta de criterio” al manejar la investigación, pero también afirmó que no incurrió en mala conducta profesional.

Otro fiscal federal, en Nueva York, presentó una acusación formal de tráfico sexual contra Epstein en 2019, reflejando algunas de las mismas acusaciones que involucraban a menores de edad que habían sido objeto de la investigación abortada. Epstein se suicidó mientras esperaba el juicio. Su confidente y exnovia de toda la vida, Ghislaine Maxwell, fue juzgada por cargos similares, declarada culpable y sentenciada en 2022 a 20 años de prisión.

Las transcripciones de los procedimientos del gran jurado del caso federal abortado en Florida podrían arrojar más luz sobre la decisión de los fiscales federales de no seguir adelante con el caso. Los registros relacionados con los procedimientos del gran jurado estatal ya se han hecho públicos.

Se desconoce cuándo se publicarán los documentos. El Departamento de Justicia solicitó al tribunal que los hiciera públicos para que pudieran publicarse junto con otros registros que deben divulgarse según la Ley de Transparencia de Expedientes de Epstein. El Departamento de Justicia no ha establecido una fecha límite para comenzar a divulgar información, pero la ley establece el 19 de diciembre como fecha límite.

La ley también permite al Departamento de Justicia retener archivos que, según su criterio, podrían poner en peligro una investigación federal activa. Los archivos también pueden retenerse si se determina que son clasificados o si se relacionan con la defensa nacional o la política exterior.

Uno de los fiscales federales a cargo del caso de Florida no respondió a una llamada telefónica el viernes y el otro se negó a responder preguntas.

Un juez se había negado previamente a divulgar los registros del gran jurado, citando las normas habituales sobre el secreto del gran jurado, pero Smith afirmó que la nueva ley federal permite la divulgación pública.

El Departamento de Justicia tiene solicitudes pendientes por separado para la divulgación de los registros del gran jurado relacionados con los casos de tráfico sexual contra Epstein y Maxwell en Nueva York. Los jueces encargados de esos casos han declarado que planean resolver con celeridad.