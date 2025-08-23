Un juez dictaminó el viernes por la noche que la administración Trump no puede denegar fondos a Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles y otras 30 ciudades y condados por sus políticas que limitan la cooperación con las iniciativas federales en materia de inmigración.

El juez federal de distrito William Orrick, en San Francisco, amplió una orden judicial preliminar que impide a la administración recortar o condicionar el uso de fondos federales para las llamadas jurisdicciones “santuario”. Su orden anterior protegía a más de una docena de ciudades y condados, entre ellos San Francisco, Portland y Seattle.

La administración ha aumentado la presión sobre esas comunidades en su intento de cumplir la promesa electoral del presidente Donald Trump de expulsar a millones de personas que se encuentran ilegalmente en el país.

Una orden ejecutiva emitida por Trump ordena a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que retengan los fondos federales destinados a las jurisdicciones santuario. Otra orden exige a todas las agencias federales que se aseguren de que los pagos a los gobiernos estatales y locales no favorezcan las “llamadas políticas de ‘santuario’ que buscan proteger a los extranjeros ilegales de la deportación”.

Las ciudades y condados que presentaron la demanda afirmaron que estaban en juego miles de millones de dólares.

Un correo electrónico enviado a la Casa Blanca el viernes por la noche no obtuvo respuesta inmediata.

En mayo, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una lista de más de 500 “jurisdicciones santuario”, indicando que cada una de ellas recibiría una notificación formal de que el Gobierno las consideraba incumplidoras. También dijo que les informaría si se creía que infringían alguna ley penal federal.

La lista fue posteriormente retirada del sitio web del departamento después de que los críticos señalaran que incluía localidades que han apoyado activamente las duras políticas de inmigración de la Administración.

El Departamento de Justicia ha demandado a Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades por sus políticas de santuario.

No existe una definición estricta de ciudades santuario, pero el término describe generalmente lugares que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El ICE aplica las leyes de inmigración en todo el país, pero solicita la ayuda de las autoridades estatales y locales para identificar a los inmigrantes buscados para su deportación y retenerlos para los agentes federales.