NUEVA YORK. Una nota que el excompañero de celda de Jeffrey Epstein afirmó haber encontrado tras el primer presunto intento del financiero de quitarse la vida en prisión se hizo pública el miércoles, después de haber permanecido sellada y guardada bajo llave en la bóveda de un tribunal durante casi cinco años como parte de una disputa legal no relacionada.

El juez federal Kenneth Karas, de White Plains, Nueva York, ordenó la publicación de la nota luego de que The New York Times solicitara la semana pasada que se desclasificara, junto con otros documentos, en un caso que involucra al compañero de celda, Nicholas Tartaglione.

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Pocas personas conocían la nota hasta que Tartaglione, un expolicía que cumple cadena perpetua por el asesinato de cuatro personas, la mencionó en un podcast el año pasado. Tartaglione afirmó haber encontrado la nota en un libro en su celda después de que Epstein fuera hallado el 23 de julio de 2019 con una tira de sábana alrededor del cuello.

“¡Me investigaron durante meses y no encontraron nada!” La breve nota, difícil de descifrar en algunos pasajes, decía: “Es un placer poder elegir el momento de decir adiós”. “¿Qué quieres que haga? ¡Pues llorar a lágrima viva!”.

“¡Qué divertido!“, concluía la nota, con las palabras subrayadas. “¡No vale la pena!”.

Epstein fue hallado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano, una cárcel federal en Manhattan, el 10 de agosto de 2019, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

El médico forense dictaminó que se trató de un suicidio, y las autoridades han señalado una serie de negligencias por parte del personal penitenciario —como navegar por internet y dormir cuando debían vigilar a Epstein— que le permitieron quitarse la vida.

Se desconoce quién escribió la nota que Tartaglione afirmó haber encontrado. No se menciona en los extensos informes gubernamentales que examinan las circunstancias de la muerte de Epstein.