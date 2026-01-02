WASHINGTON. Un juez magistrado federal se negó el viernes a ordenar la liberación previa al juicio de un hombre acusado de colocar dos bombas de tubo fuera de las sedes de los partidos Demócrata y Republicano en la víspera del motín en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

El juez magistrado federal, Matthew Sharbaugh, dictaminó que Brian J. Cole Jr. debe permanecer en prisión antes del juicio. El impartidor de justicia concluyó que no existen condiciones de liberación que puedan proteger razonablemente al público del peligro que Cole presuntamente representa.

Los fiscales del Departamento de Justicia afirman que Cole confesó haber colocado bombas de tubo fuera de las sedes del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata horas antes de que una multitud de seguidores del presidente Donald Trump tomara por asalto el Capitolio. Según los fiscales, Cole dijo que esperaba que los explosivos detonaran y “que hubiera noticias al respecto”.

“Afortunadamente, eso no sucedió”, escribió Sharbaugh. “Pero si el plan hubiera tenido éxito, los resultados”, dijo, podrían haber sido devastadores, “generando una mayor sensación de terror en la víspera de un procedimiento parlamentario de alta seguridad, causando graves daños a la propiedad en el corazón de Washington, D.C., hiriendo gravemente al personal del DNC o del RNC y a otros transeúntes inocentes, o peor”, afirmó, refiriéndose respectivamente a los comités nacionales demócrata y republicano por sus siglas en inglés.

Tras ser arrestado el mes pasado, Cole dijo a los investigadores que creía que alguien necesitaba “alzar la voz” por las personas que creían que la elección de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden, fue robada y que quería atacar a los partidos políticos del país porque estaban “a cargo”, según la fiscalía.

Si es condenado por ambos cargos en su contra, Cole enfrenta hasta 10 años de prisión por un cargo y hasta 20 por un segundo cargo que también conlleva una sentencia mínima obligatoria de 5 años de prisión.

Los abogados de Cole solicitaron que fuera puesto bajo arresto domiciliario con monitoreo por GPS. Dijeron que el acusado no tiene antecedentes penales, ha sido diagnosticado con trastorno del espectro autista y trastorno obsesivo-compulsivo, y vive en un hogar estable que compartía con sus padres en Woodbridge, Virginia.

“El señor Cole simplemente no representa un peligro para la comunidad”, escribieron los abogados defensores. “Cualquier riesgo que el gobierno postule es teórico y retrospectivo, desmentido por los últimos cuatro años en los que el señor Cole vivió en casa con su familia sin incidentes”.

Cole continuó comprando componentes para fabricar bombas meses después del motín del 6 de enero, según los fiscales. Estos afirmaron que Cole le dijo al FBI que plantó las bombas de tubo porque “algo simplemente se rompió”.

“La motivación repentina y abrupta detrás de las presuntas acciones del señor Cole presenta preocupaciones sobre cuán rápidamente podría repetirse la misma conducta abrupta e impulsiva”, escribió Sharbaugh.