Chicago. Preocupada por los enfrentamientos entre las autoridades y la población, una jueza ordenó el jueves que los agentes federales de inmigración que se encuentren en el área de Chicago usen cámaras corporales, y también pidió la comparecencia de un alto funcionario ante la corte la próxima semana para hablar de una operación de cumplimiento de la ley que ha producido más de 1,000 arrestos.

La jueza federal de distrito, Sara Ellis, dijo sentirse “un tanto asombrada” después de ver imágenes de televisión de enfrentamientos en las calles en los que se usó gas lacrimógeno y otras tácticas durante la estricta aplicación de las leyes de inmigración por parte del gobierno del presidente Donald Trump en la tercera ciudad más grande del país.

“Vivo en Chicago, si no se han dado cuenta”, dijo Ellis. “Y no estoy ciega, ¿verdad?”

Por separado, horas después, un tribunal federal de apelaciones falló en contra del gobierno de Trump y dijo que la prohibición temporal que ordenó una corte de menor instancia al despliegue de la Guardia Nacional para asistir a los agentes de inmigración en Illinois se mantendría mientras el gobierno persigue una apelación.

Los esfuerzos comunitarios para oponerse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se han intensificado en Chicago, donde se han reunido grupos vecinales para vigilar la actividad del ICE y filmar incidentes en los que participen sus agentes. Más de 1,000 inmigrantes han sido arrestados desde septiembre.

Un edificio de inmigración en Broadview, en las afueras de Chicago, ha sido sede de protestas constantes. El gobierno de Trump ha intentado desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois, en parte para patrullar la ubicación de Broadview, pero otro juez federal suspendió la estrategia el 9 de octubre por al menos dos semanas.

Ellis dijo la semana pasada que los agentes que se encuentren en el área deben portar insignias, y les prohibió usar ciertas técnicas de control de disturbios contra manifestantes pacíficos y periodistas.

“Tengo preocupaciones sobre si se está cumpliendo mi orden”, dijo la jueza.

“Agrego que todos los agentes que trabajan en la Operación Midway Blitz deben usar cámaras corporales, y éstas deben estar encendidas”, dijo la jueza, refiriéndose al nombre de la operación gubernamental para hacer cumplir las leyes migratorias.

El abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Sean Skedzielewski, culpó a “informes de medios unilaterales y editados selectivamente”. También dijo que no sería posible distribuir cámaras de inmediato.

“Lo entiendo. No esperaría que los agentes usen cámaras corporales que no tienen”, dijo Ellis, y añadió que los detalles podrían resolverse más tarde.

Señaló que las cámaras proporcionarían evidencia para respaldar la manera en que los agentes manejan los enfrentamientos con los manifestantes. Ellis dijo que el director de campo de la iniciativa de aplicación de la ley debe comparecer en la corte el lunes.

El gobernador JB Pritzker elogió la decisión de la jueza, diciendo que las declaraciones del gobierno sobre arrestos y otros incidentes, incluida la muerte a balazos de un hombre de los suburbios de Chicago, ocurrido el mes pasado, a menudo han sido inexactas.

“Claramente mienten sobre lo que sucede”, dijo a los periodistas. “Es difícil para nosotros saber de inmediato cuál es la verdad”.

En 2024, el ICE comenzó a distribuir alrededor de 1,600 cámaras corporales entre los agentes asignados a Operaciones de Cumplimiento y Remoción.

En ese momento, las autoridades dijeron que las cámaras se proporcionarían a los agentes en Baltimore, Filadelfia, Washington, Buffalo, Nueva York y Detroit. Otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional exigen que algunos agentes usen esos equipos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha publicado videos de cámaras corporales cuando sus agentes o funcionarios han recurrido a la fuerza.

A principios de esta semana, un juez del condado de Cook prohibió que el ICE arreste personas en los tribunales y los suburbios de Chicago.