Los Ángeles. Un jurado en California dictaminó este viernes que Elon Musk engañó a los inversores de Twitter al hacer declaraciones falsas y engañosas que provocaron la caída del precio de las acciones antes de que adquiriera la plataforma de redes sociales por 44,000 millones de dólares en 2022.

Tras deliberar por tres días, los miembros del jurado determinaron que Musk engañó deliberadamente a los accionistas al decir que la red social –que luego bautizó como X- tenía demasiadas cuentas falsas y se retractaría del acuerdo de compra.

El veredicto emitido en una corte federal de San Francisco responde a una demanda presentada en 2022 en nombre de los accionistas de Twitter que vendieron sus acciones entre el 13 de mayo y el 4 de octubre de ese año, pocas semanas antes de que se concretara la compra de la plataforma por parte del multimillonario.

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Los daños totales podrían ascender hasta los 2,600 millones de dólares, según afirmaron este viernes los abogados de los demandantes a CNBC.

La querella alega que Musk violó las leyes federales de valores al realizar declaraciones públicas falsas que “fueron cuidadosamente calculadas para hacer bajar el precio de las acciones de Twitter”, según información citada por Los Angeles Times.

En abril del 2022 se informó que el multimillonario había acordado comprar la plataforma, pero unas semanas después dijo que la adquisición había quedado suspendida hasta que Twitter informara sobre el número de cuentas falsas existente, lo que hizo que las acciones de la compañía se desplomaran.

Luego, usó la misma plataforma para enviar dos mensajes en los que aseguró que casi el 20 % de las cuentas de Twitter eran “falsas” y que el acuerdo se había caído, según consta en la demanda.

Joseph Cotchett, abogado que representa a los inversores de Twitter, dijo a CNBC a la salida del tribunal que el veredicto era “un ejemplo” de lo que “no se le puede hacer al inversor promedio”, trabajadores como maestros, bomberos, y enfermeros.

Se espera que los abogados de Musk apelen el fallo. Por la compra de Twitter el director de Tesla y SpaceX enfrenta una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.