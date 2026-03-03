Nueva York. Justin Timberlake ha interpuesto una demanda para bloquear la publicación de las grabaciones de las cámaras corporales de la policía de su arresto por conducir ebrio en los Hamptons de Nueva York en 2024.

Los abogados de la estrella del pop argumentaron en una demanda presentada el lunes contra el pueblo de Sag Harbor y su departamento de policía que la publicación del vídeo “devastaría” la privacidad de Timberlake al revelar “detalles íntimos, altamente personales y sensibles”.

Justin Timberlake se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en septiembre de 2024. ( The Associated Press )

También dijeron que causaría un “daño grave e irreparable” a su reputación al someterle al “ridículo y acoso públicos”.

“Las imágenes en cuestión muestran al demandante en un estado de extrema vulnerabilidad durante un encuentro en carretera con las fuerzas del orden, captando detalles íntimos de su aspecto físico, comportamiento, forma de hablar y conducta durante las pruebas de sobriedad sobre el terreno, la posterior detención y el confinamiento del demandante tras la detención durante las horas siguientes”, dice la demanda.

Según Vincent Toomey, abogado de Sag Harbor, el juez no se pronunció inmediatamente tras la vista celebrada el lunes en el tribunal estatal de Riverhead. En su lugar, el juez Joseph Farneti pidió a las dos partes a consultar sobre una posible resolución e informar de nuevo más adelante en la semana, dijo.

Los abogados de Timberlake no respondieron inmediatamente a los correos electrónicos en busca de comentarios.

El cantante de NSYNC convertido en solista y actor se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en septiembre de 2024. La policía dijo que se saltó una señal de stop en el centro del pueblo, se desvió de su carril y salió de su BMW oliendo a alcohol aquel junio.

El nativo de Tennessee dijo a los agentes que se había tomado un martini y que había estado siguiendo a unos amigos hasta su casa en Sag Harbor, un antiguo pueblo ballenero situado entre las prósperas localidades playeras de los Hamptons, a unos 160 kilómetros al este de la ciudad de Nueva York.

Timberlake accedió a dar un anuncio de seguridad pública contra los peligros de la conducción bajo los efectos del alcohol como parte del acuerdo de culpabilidad que rebajó su cargo inicial de delito menor a una infracción de tráfico no penal. También fue condenado a pagar una multa de 500 dólares, 25 horas de servicios comunitarios y 90 días de suspensión del permiso de conducir.

“Aunque te hayas tomado una copa, no te pongas al volante de un coche”, dijo Timberlake tras su comparecencia ante el tribunal. “Es un error que cometí, pero espero que quienquiera que esté viendo y escuchando ahora mismo pueda aprender de este error. Sé que yo ciertamente lo he hecho”.

En su demanda, los abogados de Timberlake afirman que se les notificó el domingo que los funcionarios del pueblo tenían la intención de divulgar algunas de las imágenes, con ciertas redacciones, para cumplir con las solicitudes de registros públicos.

Dicen que el metraje total dura unas ocho horas e incluye la detención inicial de Timberlake, el interrogatorio policial, la administración de pruebas de sobriedad sobre el terreno y su arresto.

Associated Press fue uno de los medios de comunicación que solicitó la publicación del vídeo.

El alcalde de Sag Harbor, Thomas Gardella, dijo que los funcionarios del pueblo han revisado cuidadosamente las imágenes para asegurarse de que no se publicaría nada que pudiera poner en peligro a la policía o al público.

“Estamos intentando ser lo más transparentes posible con estas grabaciones”, dijo, señalando que la ley estatal de registros públicos exige generalmente la divulgación de las grabaciones de las cámaras corporales de la policía.

