En Florida, se destaca una pequeña ciudad que fue calificada como la más rica del estado: se llama Parkland y está situada en el condado de Broward, a menos de dos horas desde Miami y junto a los humedales del parque nacional de los Everglades.

Ingresos elevados y viviendas de alto valor: los factores detrás de su calificación

La combinación de salarios anuales elevados, propiedades inmuebles de alto valor y su índice de habitabilidad posicionaron a Parkland como la pequeña ciudad más rica del Estado del Sol.

Según el análisis elaborado por Go Banking Rates, que tomó esos factores y comparó localidades con entre 500 y 15.000 hogares en Estados Unidos, Parkland encabeza la lista en Florida.

El estudio detalla que la ciudad tiene 10.828 viviendas, una población de 35.799 habitantes, un ingreso medio anual de $200,156 y un valor promedio de los inmuebles de $1,073,143.

Así es la vida en Parkland: la ciudad más rica de Florida

La vida diaria en Parkland está marcada por un ritmo pausado y por una infraestructura pensada para el disfrute familiar.

Tal como destacó Travel and Leisure, la pequeña ciudad cuenta con nueve parques, cada uno con propuestas particulares que abarcan desde sitios de juegos elaborados hasta un centro ecuestre, un mercado de agricultores y un anfiteatro, según describe el artículo.

Incluso, las mascotas tienen su propio espacio: “Barkland”, una plaza de dos acres (0,8 hectáreas) con piletas y un área especial para bañar a los animales, ideal para los residentes que salen a pasearlas.

La diversidad culinaria también forma parte del atractivo local, con restaurantes que incluyen opciones norteafricanas, de Medio Oriente y tailandesas, entre otras.

Y para quienes buscan actividades deportivas, está el Parkland Golf & Country Club, que ofrece un campo completo de 18 hoyos.

Ubicación privilegiada: entre los Everglades y el corredor urbano de Miami

La geografía juega a favor de Parkland. Hacia el oeste se extienden los Everglades, mientras que hacia el este se encuentra Boca Ratón, una de las ciudades más importantes del sur de Florida.

Al norte, a unos 55 minutos en automóvil, linda con West Palm Beach. Por su parte, hacia el sur está la ciudad de Miami, a un viaje de poco más de una hora en vehículo particular.

Sus límites se completan con Coconut Creek y Coral Springs, lo que integra a la comunidad dentro del pujante corredor urbano del sureste del estado.

Esta localización, sumada al entorno natural cercano y al carácter residencial de sus calles, construyen la imagen de una ciudad que combina exclusividad, naturaleza y acceso a servicios metropolitanos.

La ciudad más rica de Estados Unidos: supera a Parkland en Florida

Aunque Parkland es la localidad más rica de Florida dentro del rango estudiado, el análisis nacional señala que la localidad más rica de Estados Unidos se encuentra en el estado de Washington. Se trata de Medina, ubicada frente a Seattle, con un ingreso medio de $249,688 y un valor promedio de vivienda que alcanza los US$4.529.758.