Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la cumbre del G20 en 2026 se celebrará en la ciudad de Miami, Florida.

Será la primera vez que el país norteamericano acoge la cita en unas dos décadas.

“Al celebrar el 250 aniversario de nuestra nación, el próximo año, Estados Unidos tendrá el honor de ser anfitrión de la cumbre del G20 por primera vez en casi 20 años”, dijo Trump a la prensa en el Despacho Oval.