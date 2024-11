Washington. La excongresista estadounidense Tulsi Gabbard, elegida por el presidente electo Donald Trump, para estar al frente de la Inteligencia Nacional, estuvo brevemente incluida en una lista de vigilancia de la Administración de Transporte por sus viajes al extranjero y sus contactos internacionales, señaló el viernes CNN.

El programa, conocido como “Cielos Tranquilos”, utiliza un algoritmo para monitorear a ciertos pasajeros que se considera que pueden presentar un riesgo para la seguridad en función de su historial de viajes o de otros criterios.

En cuanto el sistema identifica a la persona en cuestión esta es sometida a controles adicionales antes de embarcar.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) precisó a la CNN que su programa no es una lista de vigilancia terrorista.

No obstante, el canal destacó que, según sus fuentes, el hecho de que un aspirante a un alto cargo haya estado incluido en una lista de vigilancia gubernamental es “altamente inusual, si no sin precedentes”.

Como directora de Inteligencia Nacional, un cargo de rango ministerial, Gabbard supervisará la comunidad de inteligencia estadounidense con sus múltiples agencias, entre ellas la CIA, la NSA o las divisiones de inteligencia del FBI.

La candidata de Trump, que fue miembro de la Cámara Baja por Hawái entre 2013 y 2021 y luego compitió en las primarias presidenciales del Partido Demócrata en 2020 junto al ahora presidente, Joe Biden, fue sacada de ese programa poco después de su inclusión.

Su salida del mismo tuvo lugar después de que ella misma denunciara en las redes que había sido metida en el mismo porque la Administración de Biden y de la vicepresidenta, Kamala Harris, la consideraba en su opinión una amenaza a su poder.

“La TSA me colocó en la lista de vigilancia de terrorismo interno de Cielos Tranquilos en lo que sólo puedo describir como la máxima traición. El régimen de Harris-Biden ahora me ha etiquetado como una amenaza terrorista interna. ¿Por qué? Me ven como una amenaza a su poder”, dijo en X en septiembre.

La CNN ofreció este viernes nuevos detalles de ese episodio, que ha cobrado relevancia mientras Trump sigue perfilando su futuro Ejecutivo.

La noticia se da a conocer un día después de que la excandidata presidencial republicana Nikki Haley criticara abiertamente a Gabbard asegurando que es una transmisora de “propaganda rusa” y simpatizante no solo de ese país, sino también de China, Irán y Siria.

Trump ya ha experimentado una baja entre los nominados para su segunda Administración, que deberán pasar el visto bueno del Senado. El aspirante a fiscal general, Matt Gaetz, involucrado en un caso de prostitución ilegal y de sexo con una menor, retiró su candidatura el jueves.