Harrisbur, Pensilvania. El auge de la inteligencia artificial está provocando luchas en algunos estados por los crecientes beneficios de las empresas de servicios públicos, mientras gobernadores, fiscales generales y otros que protestan por el aumento de las facturas de electricidad dicen que los residentes con problemas de liquidez están atrapados en un sistema roto.

Funcionarios y legisladores de al menos seis estados -Arizona, Indiana, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania- están haciendo todo lo posible por bloquear las subidas de tarifas propuestas por las empresas de servicios públicos. Algunos están presionando a las empresas para que cambien por completo su modelo de financiación de las grandes mejoras del sistema.

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El impulso se produce en un año de elecciones de mitad de mandato en el que la asequibilidad es el tema principal en los intentos de los demócratas por aflojar el control republicano de Washington.

El fiscal general de Arizona, el demócrata Kris Mayes, que aspira a la reelección este año, impugna dos solicitudes de aumento de tarifas de servicios públicos ante la junta reguladora de servicios públicos del estado.

“Sentí que nunca había sido tan importante oponerse a la flagrante avaricia corporativa de nuestros monopolios de servicios públicos en Arizona”, dijo Mayes en una entrevista.

Las peleas se hacen notar en Wall Street

La voraz demanda de energía de los centros de datos de IA ha disparado los precios de la electricidad en algunas regiones y ha lanzado un boom de la construcción en el sector energético que ha generado mucho dinero.

Durante años, los defensores de los consumidores han intentado cuestionar ante los reguladores la cuantía del rendimiento de las inversiones de las empresas de servicios públicos. Pero no de esta manera, dicen los defensores de los consumidores.

“Hemos entrado en una era de energía cara y crecimiento (de la demanda), y estamos viendo cómo los beneficios de las empresas de servicios públicos alcanzan máximos históricos y suben las facturas”, afirmó Matt Kasper, del Energy and Policy Institute, que presiona a las empresas de servicios públicos para que mantengan las tarifas bajas y utilicen fuentes de energía renovables.

Los servicios públicos se consideraron durante mucho tiempo un refugio estable para los inversores, con una fuente fiable de ingresos y una demanda previsible. Debido a ese menor riesgo, los rendimientos de las inversiones en el sector de los servicios públicos suelen ser bajos en comparación con otros sectores, según los analistas.

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Sin embargo, las empresas de servicios públicos -muchas de las cuales son propiedad de empresas matrices multimillonarias con ánimo de lucro- han visto cómo los precios de sus acciones se han comportado especialmente bien durante la expansión de los centros de datos.

Los rendimientos de las inversiones que las empresas de servicios públicos obtienen de los reguladores no son la única razón por la que las facturas de los consumidores están subiendo, pero los investigadores sugieren que son un factor que contribuye a ello. En marzo, el Energy and Policy Institute publicó un informe según el cual los beneficios de 110 empresas de servicios públicos con ánimo de lucro aumentaron de algo menos de 39,000 millones de dólares en 2021 a más de 52,000 millones en 2024.

Mark Ellis, antiguo ejecutivo de una empresa de servicios públicos reconvertido en defensor de los consumidores, afirma que alrededor del 10% de la factura de un cliente típico es lo que él denomina el “exceso de beneficios” de una empresa de servicios públicos con ánimo de lucro, por encima de lo que podría considerarse razonable según la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En lugar de que los reguladores fijen rentabilidades superiores a las que podría exigir el mercado, las empresas de servicios públicos deberían buscar el efectivo más barato para el inversor, como quien busca el tipo de interés más bajo en un préstamo, afirma Ellis.

Paul Ferraro, catedrático de Economía de la Universidad Johns Hopkins, afirma que centrarse en la rentabilidad de las inversiones en servicios públicos es una acción política, no económica.

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“Es una medida que pretende abordar los profundos desacuerdos sociales que tenemos sobre quién debe beneficiarse de las infraestructuras esenciales”, dijo Ferraro. “Pero no va a abordar los retos clave a los que se enfrenta el sector eléctrico”.

Eso incluye inversiones en modernización, ampliación, energías renovables y fuentes de energía distribuidas, dijo Ferraro.

‘Asequibilidad’ ha llegado a las convocatorias de beneficios de las empresas

Travis Miller, analista de energía y servicios públicos de Morningstar, dijo que los ejecutivos de las empresas de servicios públicos en las llamadas de ganancias están haciendo hincapié en los esfuerzos para reducir los costes o proteger a los clientes residenciales del coste de suministrar electricidad a los centros de datos.

“La asequibilidad es probablemente la cuestión número uno en la que piensan ahora mismo ejecutivos e inversores en el sector de los servicios públicos”, afirmó Miller.

Si las tarifas no son asequibles actualmente, no hay forma de que las empresas de servicios públicos puedan conseguir los aumentos de tarifas que necesitan para aumentar los beneficios y dividendos para los inversores, dijo Miller.

Las empresas de servicios públicos se remiten a datos federales que demuestran que la proporción de la factura eléctrica doméstica en los ingresos de los hogares ha disminuido en las dos últimas décadas. Defienden que el rendimiento de las inversiones que les conceden los reguladores estatales es fundamental para recaudar el dinero que necesitan para mantener adecuadamente las redes eléctricas y garantizar la fiabilidad para millones de personas.

También advierten de que los inversores se limitarán a enviar su dinero a empresas de otros estados que prometan mayores rendimientos.

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Los críticos lo llaman alarmismo.

A principios de este mes, la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey puso en marcha lo que su presidenta, Christine Guhl Sadovy, calificó de una de las revisiones normativas más trascendentales en una generación, para cuestionar cómo las empresas de servicios públicos “deben obtener ingresos en un sistema energético moderno”.

En las últimas semanas, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, presionó a PECO, filial de Exelon Corp. en el área de Filadelfia, para que retirara una subida de tarifas del 12,5%, es decir, 20 dólares más al mes para el cliente residencial medio. Shapiro, demócrata que se presenta a la reelección este año, publicó entonces una carta dirigida a los ejecutivos de las empresas de servicios públicos en la que arremetía contra sus beneficios y afirmaba que “el modelo de las empresas de servicios públicos del siglo XX está roto”.

“Ya no podemos limitarnos a dar prioridad a la rentabilidad empresarial para impulsar el desarrollo de las infraestructuras”, escribió Shapiro.

En una nota a los inversores, un analista lo denominó “Quaker State Sticker Shock”, y las cotizaciones de las empresas propietarias de servicios públicos con sede en Pensilvania quedaron rezagadas respecto a sus homólogas en los días siguientes.

Por su parte, Exelon -la matriz con sede en Chicago de Commonwealth Edison, PECO, Baltimore Gas and Electric y otras empresas de servicios públicos- subrayó que reconoce la importancia de la asequibilidad.

Calvin Butler, Presidente y Consejero Delegado de Exelon, dijo a los analistas en su llamada sobre los resultados del primer trimestre, el 6 de mayo, que la empresa se había comprometido a justificar sus gastos y a mantener las facturas de energía lo más bajas posible. Su decisión de retirar la solicitud de subida de tarifas se produjo tras conversaciones con “partes interesadas” que le dijeron: “Oye, si pudieras asociarte con nosotros para abordar el problema de la asequibilidad y apoyarte, el momento no es el mejor ahora mismo”, dijo Butler.

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En Indiana, el gobernador republicano Mike Braun nombró una nueva lista de comisarios de servicios públicos con la misión de hacer frente a las subidas de tarifas.

Su primera gran prueba es la petición de AES Indiana de un aumento del 10.1%, es decir, 193 millones de dólares más al año procedentes de los contribuyentes, según Ben Inskeep, director de programas de Citizens Action Coalition, organización de defensa del consumidor con sede en Indianápolis.

Como parte de ella, AES Indiana -cuya empresa matriz va a ser privatizada en una operación de 33.400 millones de dólares liderada por el gigante de la inversión privada BlackRock- buscaba una rentabilidad del 10,7% sobre su efectivo.

Según Inskeep, una rentabilidad del 8% -en lugar del 10,7%- reduciría casi a la mitad la subida de tipos propuesta.

En Arizona, Mayes impugna un par de aumentos propuestos del 14% que, según ella, podrían reducirse drásticamente si simplemente se pagara a las empresas el coste de mantener un servicio fiable.

“Se está volviendo insoportable para la gente en Arizona”, dijo Mayes. “Y creo que tenemos que contraatacar”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.