La Junta de Paz que el presidente estadounidense, Donald Trump, creó para poner fin a conflictos internacionales, empezando por el de Gaza, estrena su página web, en la que destaca como principio fundacional que una paz duradera requiere soluciones de sentido común.

La web (https://boardofpeace.org/) subraya la importancia de “apartarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado” y enfatiza la necesidad de un organismo internacional “más ágil y eficaz”, con una coalición de Estados comprometidos con la “acción efectiva”.

Muchos enfoques para la consecución de la paz, según esos principios, “fomentan la dependencia constante e institucionalizan la crisis en lugar de ayudar a la gente a superarla”.

La página destaca a los 28 miembros fundadores de este nuevo órgano. Entre ellos, además de Estados Unidos, Israel, Argentina, El Salvador, Egipto, Hungría, Catar, Paraguay, Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

La mayoría son aliados de Trump, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que el organismo debilita el papel de la ONU.

Cada Estado miembro debe estar representado por su jefe de Estado o de Gobierno para un mandato de no más de tres años, una cláusula que no se aplica si el país en cuestión aporta más de 1,000 millones de dólares en efectivo (848 millones de euros) durante el primer año tras la entrada en vigor de la carta fundacional.

El acta de constitución de la Junta de Paz se firmó el pasado 22 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) y su primera reunión tuvo lugar el 19 de febrero en Washington.

La web refleja que en su consejo ejecutivo está el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga; el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; Jared Kushner, yerno de Trump; o el enviado especial del país para Oriente Medio, Steve Witkoff.

La Junta de Paz se autodefine como “una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza confiable y conforme a la ley, y garantizar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por conflictos”, y promete llevar a cabo su misión “en conformidad con el derecho internacional”.

Su web recupera las presentaciones que se hicieron sobre este nuevo organismo tanto en la capital estadounidense como en el encuentro suizo, y tiene un apartado para comunicados de prensa y anuncios.

“Esta Junta tiene la oportunidad de convertirse en uno de los órganos más trascendentales jamás creados”, apunta una cita del presidente estadounidense destacada en esa página, que en otra declaración considera que, juntos, hay una oportunidad real de poner fin a “décadas de sufrimiento”.