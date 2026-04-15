La modelo brasileña Amanda Ungaro fue deportada de Estados Unidos luego de permanecer en el país con una visa vencida, tras haber mantenido vínculos con figuras del entorno político y empresarial, incluido Donald Trump, y después de ser detenida en Florida en medio de una investigación por presunto fraude.

De su llegada a EE.UU. a su vínculo con el entorno de Trump

Amanda Ungaro llegó a Estados Unidos desde Francia cuando tenía 17 años. Según un informe de The New York Times, viajó en un avión vinculado a Jeffrey Epstein junto a su agente de entonces, aunque posteriormente afirmó no haber mantenido relación con él.

Ya en Nueva York, conoció a Paolo Zampolli, quien trabajaba como representante de modelos. En un inicio, la relación entre ambos fue de carácter profesional, pero con el tiempo evolucionó hacia un vínculo personal y luego sentimental.

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Durante su relación, Ungaro y Zampolli establecieron contactos con figuras del ámbito empresarial, político y del entretenimiento. Entre ellos se encontraban Donald Trump y Melania Trump. Como evidencia de esta cercanía, existe una fotografía tomada en Mar-a-Lago en 2021 donde aparecen ambas parejas.

Ruptura, investigación y detención en Florida

En 2023, la relación entre Ungaro y Zampolli terminó tras una serie de episodios públicos relacionados con el empresario. Luego de la separación, la modelo se trasladó a Florida, donde inició una relación con un médico brasileño.

El profesional operaba una clínica en la que se ofrecían tratamientos como bótox y procedimientos faciales. A partir de denuncias anónimas, las autoridades iniciaron una investigación por presunto fraude en el establecimiento, lo que derivó en la detención de ambos.

Mientras el médico recuperó su libertad bajo fianza debido a su estatus de residente permanente, Ungaro permaneció detenida por no contar con una situación migratoria regular. Posteriormente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervino en el caso.

Durante su detención, la modelo consideró que el proceso podría afectar una disputa por la custodia del hijo que tiene con Zampolli. En ese contexto, solicitó a las autoridades ser enviada a Brasil.

Causas de la deportación y situación migratoria

El ICE informó que Ungaro permanecía en Estados Unidos con una visa vencida desde 2019. Aunque durante su estadía había renovado distintos permisos temporales, nunca obtuvo la residencia permanente ni tramitó una green card.

Esta condición fue determinante para que las autoridades migratorias avanzaran con su deportación, que finalmente se concretó tras su propia solicitud de retorno a Brasil.

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Intervención de Paolo Zampolli y contactos con autoridades

De acuerdo con el mismo informe periodístico, Zampolli se comunicó con David Venturella, funcionario del ICE, luego de enterarse de la detención de Ungaro en Miami, con el objetivo de solicitar que la expulsión se realizara con rapidez.

Posteriormente, Venturella contactó a la oficina local del ICE para indicar que la modelo debía permanecer bajo custodia antes de que pudiera ser liberada. El informe también señaló que el caso era relevante para una persona vinculada con la Casa Blanca.

No obstante, otras fuentes indicaron que la intervención de Zampolli no habría tenido un impacto decisivo en el desarrollo del proceso. Finalmente, la propia Ungaro accedió a abandonar el país.