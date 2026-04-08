La mujer conocida como la “Reina de la Ketamina” culpable de traficar el anestésico que provocó la dosis fatal de Matthew Perry en 2023 fue sentenciada a 15 años de prisión este miércoles.

Jasveen Sangha había llegado a un acuerdo de culpabilidad el año pasado con la fiscalía de cinco cargos relacionados con tráfico y distribución de drogas.

“Tendrás que demostrar una resiliencia extraordinaria”, le dijo la jueza Sherilyn Peace Garnett a Jasveen Sangha, haciéndose eco de las palabras de la acusada al inicio de la audiencia sobre su superación personal.

La mujer, de 42 años, se convirtió en la tercera acusada sentenciada de las cinco personas que se han declarado culpables en relación con la sobredosis del actor, de 54 años. Su papel como Chandler Bing en “Friends” de NBC en las décadas de 1990 y 2000 lo convirtió en una de las mayores estrellas de la televisión de esa época.

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Sangha se colocó en el atril el miércoles, justo antes de que se le dictara sentencia, y le dijo a la jueza que lleva su vergüenza “como una chaqueta”. Es la única acusada cuyo acuerdo de culpabilidad incluyó el reconocimiento de haber causado la muerte de Perry, y su condena de prisión casi con certeza será mucho más larga que la de todos los demás combinados.

“Estos no fueron errores. Fueron decisiones horribles”, manifestó Sangha, decisiones que “destrozaron la vida de las personas y la de sus familiares y amigos”.

Los fiscales la describieron en documentos judiciales como una “Reina de la ketamina” que tenía una elaborada operación de drogas dirigida a clientes de alto nivel para darse un estilo de vida de viajes en jet, pese a haber tenido una vida de privilegios.

Perry fue hallado muerto en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. El médico forense determinó que la ketamina, que suele usarse como anestésico quirúrgico, fue la causa principal de la muerte.

Perry había usado la droga a través de su médico habitual como un tratamiento legal fuera de indicación para la depresión. Pero buscó más de lo que el médico estaba dispuesto a darle. Eso lo llevó primero al doctor Salvador Plasencia, quien admitió haberle vendido ketamina ilegalmente a Perry y fue condenado a 2 años y medio de prisión después de que los fiscales pidieran tres años. Y más tarde llevó a Perry hasta Sangha, quien le vendió 25 frascos de ketamina, incluida la dosis mortal, por 6,000 dólares en efectivo cuatro días antes de su muerte, según los fiscales.