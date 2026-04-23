La visa de “tarjeta dorada” del presidente Donald Trump, en la que un extranjero puede desembolsar al menos un millón de dólares para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, ha sido aprobada para una persona, dijo el jueves el secretario de Comercio, Howard Lutnick, lo que parece quedarse un poco corto respecto a una afirmación anterior.

Tras su lanzamiento en diciembre, Lutnick dijo que el Gobierno había vendido 1,300 millones de dólares “por valor” en sólo unos días, mientras Trump sostenía el billete dorado y decía: “Esencialmente es la tarjeta verde con esteroides”.

Lutnick no abordó la aparente discrepancia en un intercambio con una congresista en la audiencia del jueves ante el comité.

PUBLICIDAD

Trump impulsó la idea el año pasado, sugiriendo inicialmente un coste de 5 millones de dólares y argumentando que atraería talento extranjero a las costas estadounidenses y llenaría las arcas federales. Se pretende que sustituya al programa EB-5, un programa con décadas de antigüedad que ofrecía visados estadounidenses a personas que invirtieran alrededor de un millón de dólares en una empresa con al menos 10 empleados.

Aunque sólo se ha aprobado a una persona, “hay cientos en la cola por la que están pasando”, dijo Lutnick, aparentemente satisfecho con los resultados del programa, en una comparecencia ante una comisión del Congreso el jueves.

“Acaban de ponerlo en marcha y querían asegurarse de que lo hacían a la perfección”, dijo.

Hace un año, Lutnick dijo en una reunión de gabinete que la tarjeta oro recaudaría 1 billón de dólares en ingresos y ayudaría a “equilibrar el presupuesto”. La deuda pública asciende a 31.3 billones de dólares y, según proyecciones externas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, el déficit presupuestario anual de este año fiscal será de unos 2 billones de dólares.

El Secretario de Comercio señaló que cada solicitante paga una cuota de 15,000 dólares, además de su millón de dólares, lo que permite un “examen riguroso” de los solicitantes del programa que, en última instancia, abre una vía a la ciudadanía estadounidense. También permite a las empresas gastar 2 millones de dólares por un empleado nacido en el extranjero, junto con una cuota anual de mantenimiento del 1%.

Presume de una ostentosa página web gubernamental con la frase “Desbloquea la vida en América” sobre una representación de una tarjeta dorada: El rostro severo de Trump, a un lado un águila calva, la Estatua de la Libertad y su firma garabateada. El sitio web también promociona la próxima “Trump Platinum Card” de 5 millones de dólares, que ofrece hasta 270 días en Estados Unidos sin tributar por ingresos no estadounidenses.

PUBLICIDAD

Aunque Trump ha creado una identidad presidencial parcialmente en torno a la deportación de inmigrantes sin estatus legal, ha apoyado repetidamente la inmigración cualificada a Estados Unidos, que el programa de la tarjeta dorada podría facilitar.

A la pregunta de cómo se gastará lo recaudado, Lutnick respondió: “Eso lo determinará la administración, y sus términos son para la mejora de los Estados Unidos de América”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.