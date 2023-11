Las cucarachas son insectos se encuentran en todo el mundo y se propagan a una velocidad tan grande que fácilmente pueden infestar los hogares. Generalmente estos animales se relacionan con una mala higiene y descuido.

La plaga de cucarachas puede llegar a ser un problema importante para algunas ciudades al contar con un nivel récord de estos animales.

La compañía dedicada al exterminio de plagas, Pest Gnome, dio a conocer cuáles son las ciudades de Estados Unidos que tienen más problemas de cucarachas considerando información de la Oficina de Estadísticas Laborales y datos climáticos. Con base en lo anterior descubrió que Texas es el estado más infectado de estos insectos.

En el análisis llevado a cabo por Pest Gnome se dio a conocer que Houston es la ciudad con más cucarachas de Estados Unidos con un 37 % de hogares que muestran signos de esta plaga en los últimos 12 meses. La razón es básicamente el calor y la humedad pues a pesar de que la gente odia un clima sofocante, para las cucarachas esta es una condición ideal para reproducirse.

Los dos tipos de cucarachas más comunes en Houston son la americana grande, marrón y voladora, también conocida como chinche del palmito, y la alemana, que usualmente se encuentra en la despensa y el fregadero de la cocina.

Esta es la lista de las ciudades con más cucarachas de Estados Unidos:

- Houston, Texas

- San Antonio, Texas

- Tampa, Florida

- Phoenix, Arizona

- Las Vegas

- Miami

- Atlanta

La compañía explica que la razón es que todos esos lugares tienen sol y calor en verano, lo que aman las cucarachas, y dado que los inviernos no son tan fríos, las condiciones no llegan a eliminarlas, debido a que una cucaracha no puede sobrevivir a temperaturas inferiores a los 45 grados Fahrenheit, pero esas condiciones deben mantenerse por un tiempo, de lo contrario los animales pueden adaptarse.

Las siguientes ciudades que se mencionan en la lista son: Birmingham, Dallas, Oklahoma, Nueva York, Richmond, Los Ángeles, Washington, Philadelphia, Baltimore, Riverside, Chicago, Minneapolis, San José, Boston, Detroit, San Francisco, Rochester y Seattle.

La compañía explica que la razón por la cual la ciudad de Washington quedó en el último lugar es que experimentan inviernos más fríos. Lo mismo sucede en otras áreas metropolitanas del norte donde las temperaturas bajan de manera importante, como Detroit, San Francisco, Boston y Nueva York.