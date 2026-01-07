Luego de la violenta intervención militar del Gobierno de Donald Trump a Venezuela, una ola de reacciones se ha generado a lo largo y ancho del mundo. Ello, mientras el mandatario estadounidense ha dicho queno descarta ataques en otros países como Colombia y Cuba.

Ante ello, un senador aseguró que solicitó garantías para que no se contemplaran ataques contra otros países. Sin embargo, al no descartarse nuevas acciones militares, un grupo de senadores de Estados Unidos anunció medidas para frenar las posibles operaciones armadas.

Chuck Schumer, senador demócrata por Nueva York, dijo que en la reciente reunión del secretario de Estado, Marco Rubio, el jefe de la CIA, John Ratcliffe, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth pidió ‘garantías’ de descartar ataques a otros países, una solicitud que dice, la respuesta lo desilusionó.

PUBLICIDAD

“Pedí algunas garantías de que no planeaban operaciones en otros países, y nombré a algunos... incluyendo Colombia y Cuba, y me decepcionó muchísimo su respuesta", señaló Chuck.

De acuerdo conThe Hills, estas declaraciones no han sido del todo aceptadas por un grupo de senadores demócratas de Estados Unidos, quienes han manifestado que pondrán a su disposición el poder presupuestal del Congreso para frenar al presidente Trump.

“Ahora mismo el foco está en la Ley de Poderes de Guerra, pero necesitamos usar todas las herramientas que tenemos. Los estadounidenses no quieren más guerras eternas,y parece que ahí es hacia donde se dirige Don Trump", dijo la senadora Elizabeth Warren.

El recurso que utilizarían demócratas estadounidenses para intentar frenar intervenciones a otros países

El Senado tiene previsto votar este jueves, 8 de enero, una resolución amparada en la Ley de Poderes de Guerra, con la que se busca impedir el uso de la fuerza militar contra Venezuela sin autorización del Congreso. No obstante, algunos senadores consideran que el mecanismo más efectivo para ejercer presión sobre la Casa Blanca es el control de la financiación federal.

Los fondos para el Departamento de Defensa y otras agencias gubernamentales vencen el próximo 30 de enero, lo que abre la posibilidad de condicionar o restringir el uso de esos recursos. Para los demócratas, esta herramienta permitiría imponer límites concretos a las acciones militares del presidente.

“Una de las formas en que lo hacemos es a través del presupuesto. La gente nos aplaudió cuando dijimos que no votaríamos a favor de un presupuesto que destruyera la atención sanitaria de las personas (...) Todavía tenemos la oportunidad —dado que actualmente estamos en una resolución continua— de usar nuestro poder en el Senado para asegurarnos de que cualquier presupuesto que apoyemos solo financie el Estado de derecho", explicó el senador Chris Murphy, miembro del Comité de Asignaciones del Senado.