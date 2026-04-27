Llega el rey Carlos III y la reina Camila a Estados Unidos para visita de estado
Con motivo de los 250 años de Estados Unidos
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Carlos III y Camila del Reino Unido aterrizaron este lunes en Estados Unidos para dar inicio a una visita de estado de cuatro días que busca celebrar los 250 años de independencia del país norteamericano y que se produce en un momento de tirantez diplomática entre el Gobierno de Donald Trump y el Ejecutivo de Keir Starmer por la falta de apoyo de Londres en la guerra contra Irán.