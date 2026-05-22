La propuesta del cheque de los $2,000 a cada ciudadano estadounidense, producto de los los aranceles impuestos durante la administración del presidente Donald Trump, ha vuelto a generar expectativas entre la población, luego de que empresas y legisladores impulsaran iniciativas para reembolsar parte de los costos que millones de personas terminaron pagando indirectamente mediante aumentos en precios de productos.

El debate surgió después de que el Tribunal Supremo determinara en febrero que varios aranceles implementados bajo poderes de emergencia eran ilegales. La decisión ordenó que el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) procesaran devoluciones millonarias a importadores y empresas que pagaron esos impuestos.

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A raíz del fallo, CBP activó el sistema conocido como CAPE para comenzar el trámite de reclamaciones por parte de compañías afectadas. Las primeras devoluciones comenzaron a emitirse el pasado 12 de mayo.

Sin embargo, la gran interrogante sigue siendo si los consumidores también recibirán algún alivio económico, ya que muchos expertos sostienen que el costo de los aranceles terminó reflejándose en precios más altos de alimentos, gasolina, materiales de construcción y otros productos de uso diario.

Algunas empresas adelantaron que devolverán parte del dinero recuperado a sus clientes. Entre ellas figuran FedEx y UPS, que aseguraron que, si reciben reembolsos oficiales, buscarán transferir esos beneficios a consumidores y negocios afectados por los cargos.

Además, el congresista Henry Cuellar presentó el proyecto “American Consumer Tariff Rebate Act of 2026”, que propone pagos directos de hasta $2,040 por hogar como compensación por el impacto económico de los aranceles.

“El aumento en costos de importación termina afectando directamente a las familias mediante precios más altos”, expresó el legislador al defender la medida.

Otros líderes demócratas, como Gavin Newsom y Maura Healey, también han solicitado mecanismos para devolver dinero a residentes de sus estados.

Pese a las propuestas y discusiones públicas, actualmente no existe ningún cheque de estímulo ni reembolso aprobado oficialmente para individuos. Tampoco el Congreso ni el Servicio de Rentas Internas (IRS) han autorizado pagos directos relacionados con los aranceles.

Por ahora, los únicos reembolsos confirmados corresponden a empresas importadoras que presentaron reclamaciones válidas ante las autoridades federales.