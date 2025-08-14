La tormenta tropical Erin mantenía vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes en su boletín de las 8:00 de la mañana de este viernes, mientras se espera que se convierta en huracán más tarde en el día.

Puerto Rico permanece fuera del cono de incertidumbre en este último boletín.

Mapa del pronóstico de trayectoria y cono de incertidumbre de la tormenta tropical Erin a las 8:00 a.m. del viernes, 15 de agosto de 2025. ( NHC/NOAA )

“Erin se está moviendo hacia el oeste-noroeste cerca de 17 millas por hora. Se espera que este movimiento continúe hasta el fin de semana. En la trayectoria del pronóstico, el centro de Erin es probable que se mueva cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el fin de semana”, expresó el Centro Nacional de Huracanes.

A las 8:00 a.m., la tormenta se encontraba en la latitud 18.1 grados norte y la longitud 55.2 grados oeste, a unas 520 millas de las Islas de Sotavento. Se mueve al oeste noroeste a 17 millas por hora.

El sistema podría alcanzar fuerza de huracán categoría 3 o más este fin de semana. Según los pronósticos, podría ser este próximo domingo, cuando el sistema se encuentre al norte de Puerto Rico.

Una vigilancia de tormenta tropical está vigente para Anguilla y Barbuda, San Martín, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio y Sint Maarten.

“Intereses en otro lugar en las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico deben monitorear el progreso de Erin”, se alertó.

Posibles impactos para Puerto Rico

Para Puerto Rico, se espera que Erin provoque aguaceros y tormentas eléctricas con ráfagas de viento a partir de esta noche o temprano mañana sábado, “con los impactos más significativos probablemente ocurriendo alrededor de la noche del sábado”, indicó por su parte el Servicio Nacional de Meteorología.

[Aug 14] Tropical Storm Erin | Tormenta Tropical Erin Rainfall accumulations for Puerto Rico and the US Virgin Islands... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Thursday, August 14, 2025

“Se anticipa un total de lluvia de entre 2 y 4 pulgadas, con cantidades aisladas más altas posibles, particularmente en el sur, sureste, interior este y noreste de Puerto Rico, así como en todo el territorio de las Islas Vírgenes de Estados Unidos debido a Erin”, detalló la agencia.

Según la trayectoria pronosticada a las 5:00 a.m., el centro de Erin debería moverse hacia el noreste del Caribe durante la madrugada del domingo.

De igual manera, se esperan condiciones marítimas peligrosas debido a las marejadas asociadas a Erin.

Las autoridades exhortaron a permanecer fuera de las playas y ríos este fin de semana. Además, urgieron a vigilar de cerca el avance de Erin.

El Centro Nacional de Huracanes emitirá el próximo boletín completo a las 11:00 a.m.