Es posible que hace más de cuatro décadas, Donald Trump dijera que no se veía a sí mismo como presidente de Estados Unidos. Puede que estuviera en sus planes, aunque no lo expresara. Es difícil saberlo. Lo que sí es cierto es que no solo se convirtió en el 45° mandatario de ese país, sino que ahora planea su reelección.

Recientemente, se hizo viral el video de una entrevista que concedió el empresario cuando tenía 34 años, momento en que pensaba que estar al mando de una de las naciones más importantes del mundo “no era para él”.

El clip data de 1980, cuando Rona Barrett, que por aquel entonces se hacía de exclusivas con personalidades del espectáculo y otros famosos, tuvo oportunidad de conversar con él. “Para algunas personas, la meta final en la vida es convertirse en presidente de Estados Unidos. ¿Usted quisiera serlo?”, le preguntó la periodista a Trump.

“Realmente no creo que lo haría”, respondió el magnate, que ya por esa época era famoso por sus habilidades para los negocios. La figura que hoy se conoce de él, enfática y enérgica, era por aquel entonces la de un joven menos ansioso, pero no por ello con menos ganas de alcanzar nuevos objetivos. “Sin embargo, me gustaría como presidente a alguien con las habilidades para ello y hay mucha gente capaz de hacerlo en este país”, completó.

Para profundizar en la pregunta, Barret sostuvo que había mucha gente que tenía las aptitudes para hacerlo, pero no se postulaba, como si “los atemorizara” convertirse en mandatarios y Trump coincidió con ella en que era “una lástima”.

“Los más preparados trabajan en las mejores corporaciones del país, pero no se atreven a más”, continuó el empresario. En un nuevo intento, la periodista la preguntó por qué alguien como él no se postularía para el cargo. “Tienes todo el dinero que podrías necesitar, has logrado todas las metas que te has propuesto con apenas 34 años y todavía tienes mucho para conseguir en los próximos años. ¿Por qué no te dedicarías a la función pública?”, le dijo.

Entonces, un joven Trump contestó con la misma claridad y precisión con la que lo hace ahora, pero con la frescura de la juventud de aquel entonces: “Porque creo que es una mala vida”, expresó. “Le dedicaría mi vida a este país, pero creo que es una mala vida”, insistió.

Segundos después, el magnate y uno de los hombres más adinerados de Estados Unidos manifestó que se consideraba a sí mismo una persona con “puntos de vista fuertes” y “opiniones que podían llegar a ser impopulares”. Lo cierto es que el exmandatario será, probablemente, el candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de noviembre de este año.

“Puede que yo tenga razón en lo que opino, pero también es cierto que no serían puntos de vista populares”, continuó, para luego cerrar: “No tendría posibilidades de ser elegido contra alguien sin un gran cerebro pero, con una gran sonrisa”. Destino o no, tres décadas después, Donald Trump inició una carrera política que próximamente podría iniciar un nuevo capítulo.