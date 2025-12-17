Un gesto de honestidad en una pequeña ciudad de California ha tocado los corazones de miles de personas. La semana pasada, Connor Drake, un conductor de Amazon que realizaba una entrega en Cottonwood, hizo algo que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Mientras cumplía con su trabajo, vio un billete de $20 en el césped de un cliente. En lugar de ignorarlo o quedárselo, Drake tomó el dinero y lo colocó cuidadosamente debajo del paquete en la puerta, asegurándose de que llegara a las manos correctas.

El acto de bondad fue captado por las cámaras de seguridad de la familia Luiz, quienes más tarde revisaron las imágenes y se dieron cuenta de que el billete se les había caído al salir de su casa. Monica Luiz, la madre de la familia, compartió el video en redes sociales, donde rápidamente ganó la atención de usuarios de todo el mundo. En una entrevista con KTVU FOX 2 San Francisco, Monica expresó su sorpresa y admiración por el gesto de Drake. “Pensé ‘Wow’. Eso fue increíble”, dijo con gratitud.

Por su parte, Drake, quien trabaja para Amazon desde hace algunos meses, vio su acción como algo completamente normal. En conversación con el medio, explicó: “No hay mucho que pensar, no considero el dinero de otras personas como mío, ¿por qué debería quedármelo?” Su respuesta, sencilla pero profunda, ha resonado fuertemente en quienes han seguido la historia, destacando su honestidad y su actitud desinteresada.

La historia no terminó ahí. Al día siguiente, Drake regresó a la misma zona para hacer otra entrega, y fue entonces cuando la familia Luiz, agradecida por el gesto, le dio una sorpresa. Le entregaron un obsequio como muestra de su gratitud, aunque Drake prefirió mantener el contenido del regalo en privado. “No quería perder la oportunidad de agradecerle por recordarme que personas como él existen”, expresó Monica Luiz. “Su honesta integridad fue tan inocente y natural, y no pudo haber sido una interacción más auténtica entre nosotros”, agregó emocionada.

Para Drake, el agradecimiento fue una grata sorpresa. “Fue un gesto realmente amable”, comentó. “Algo que honestamente no sentí que fuera necesario. No lo necesitaba, pero lo aprecio mucho, y significó mucho esta Navidad. Quiero que lo sepan, así que gracias”, concluyó el conductor con humildad.

El video de este pequeño pero significativo acto de honestidad ha sido visto por miles de personas en redes sociales, recordándonos que, a veces, los gestos más simples pueden tener un impacto profundo y positivo en los demás.