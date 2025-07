Un hombre armado con un fusil de alto calibre desató el pánico la noche del lunes en las calles de Midtown Manhattan, en Nueva York, donde abrió fuego y asesinó a cuatro personas, entre ellas un oficial de la Policía.

El atacante, identificado como Shane Devon Tamura, fue encontrado muerto en la escena tras, presuntamente, autoinfligirse una herida en el pecho.

Hasta el momento no hay una versión oficial de la Policía sobre qué motivó a Devon Tamura a abrir fuego en el lugar. No obstante, medios estadounidenses como el New York Post y CNN señalan que el atacante habría dirigido sus disparos hacia las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), entidad contra la que, presuntamente, se había quejado en reiteradas ocasiones.

Estos medios también citan una nota de suicidio en la que el hombre habría confesado padecer Encefalopatía Traumática Crónica (ETC), una enfermedad cerebral vinculada a traumatismos craneoencefálicos y comúnmente asociada al fútbol americano, debido a la frecuencia de golpes en la cabeza que reciben los jugadores.

Estos son algunos datos recopilados sobre el hombre:

- Nació en Hawái pero se mudó a Las Vegas, Nevada, donde todavía residía.

- Tenía 27 años.

- Fue jugador de fútbol americano.

- Trabajaba como guardia de seguridad en un casino de Las Vegas.

- Llegó a Nueva York conduciendo desde Las Vegas.

- Llegó a la zona en una guagua BMW.

- En la guagua se encontraron medicamentos recetados.

- Padecía Encefalopatía Traumática Crónica

- Tamura portaba un rifle de asalto M4, aunque en su guagua también se encontró otro revolver y municiones.

