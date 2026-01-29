Una intensa tormenta invernal que paralizó varias regiones de Estados Unidos obligó al cierre temporal del Zoológico Nacional Smithsonian, pero al reabrir, dos pandas gigantes sorprendieron al público al salir a jugar en la nieve, escena que fue grabada en video y rápidamente se volvió viral por mostrar a los animales disfrutando del frío extremo.

En medio de la emergencia climática que afectó a buena parte del territorio estadounidense, las autoridades del lugar decidieron resguardar a sus animales en espacios interiores y cerrar el recinto al público, como medida preventiva ante las bajas temperaturas y el riesgo de acumulación de nieve y hielo.

Cuando las condiciones meteorológicas permitieron la reapertura, las cámaras del lugar registraron el momento en que dos pandas gigantes llamados “Bao Li” y “Qing Bao”, salieron de sus zonas techadas y se encontraron con un paisaje totalmente blanco. Lejos de huir del frío, los animales comenzaron a explorar el entorno con evidente curiosidad, acercándose a las estructuras del recinto cubiertas de nieve.

Las imágenes muestran a los osos trepando plataformas, deslizándose por las rampas y rodando sobre el suelo nevado, como si se tratara de un enorme parque de diversiones natural. En varios fragmentos del video se les ve revolcarse boca arriba, sacudir la nieve con sus patas y volver a subir para repetir el juego una y otra vez.

Los animales contaban en todo momento con acceso a áreas interiores climatizadas para refugiarse, por lo que su permanencia al aire libre fue una elección espontánea. Esa conducta reforzó la idea de que los pandas soportan bien las bajas temperaturas y pueden adaptarse sin problema a jornadas invernales intensas, siempre que se mantengan condiciones de bienestar y seguridad.

La escena contrasta con la percepción habitual de las tormentas invernales, asociadas a cortes de energía, cierres de carreteras y riesgo para las personas. Mientras las autoridades reportaban afectaciones por el temporal, los mamíferos parecían convertir la nevada en motivo de juego, ofreciendo un respiro visual y emocional a quienes seguían las noticias del clima.

El video se multiplicó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con mensajes de ternura y asombro. Muchos internautas destacaron que, en medio de un panorama de emergencias climáticas y temperaturas extremas, ver a los animales disfrutar del momento resultó reconfortante y recordó el lado más juguetón de la naturaleza.

Otros comentarios se centraron en el papel de los zoológicos durante fenómenos meteorológicos severos. Usuarios subrayaron que escenas como esta solo son posibles cuando existen protocolos para garantizar que los animales puedan elegir entre resguardarse o salir al exterior, y cuando los recintos cuentan con infraestructura adecuada para hacer frente al frío, sin poner en riesgo la salud de las especies.

Más allá del fenómeno viral, la historia de “Bao Li” y “Qing Bao” jugando bajo la nieve se ha convertido en un símbolo de resiliencia frente a las inclemencias del tiempo.

Mientras Estados Unidos enfrenta los efectos de la tormenta, las imágenes de los osos blancos y negros rodando en la nieve recuerdan que, incluso en los inviernos más duros, la vida encuentra formas inesperadas de seguir adelante.