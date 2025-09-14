La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) emitió importantes modificaciones en lo que va del 2025 que usted debe conocer obligadamente para no perderse de ningún beneficio o cambio que lo pueda afectar.

En El Diario NY enumeraron cuáles fueron las medidas más notorias, las cuales se relacionan directamente con aumentos en los pagos, alivios fiscales y ajustes en los límites de ingresos, entre otras.

Tres de las que mencionaron son las siguientes:

Topes salariales: este año se aplicó un incremento del 4 por ciento en el límite de ingresos sujetos a impuestos para financiar el programa, el cual pasó de US$168,000 a US$176,000.

Alivios fiscales: el presidente Donald Trump sancionó la 'One Big Beautiful Bill', que permite que el 90 por ciento de los beneficiarios ya no paguen impuestos federales.

Ajustes en límites de ingresos: el ajuste por costo de vida fue de un incremento de 2.5 por ciento para los beneficiarios este año.

Otra importante medida fue la eliminación de recortes en la Ley de Equidad que permitió, por ejemplo, que ciertos beneficiarios perciban US$1,000 más al mes con respecto a lo que recibían antes.

Según lo indica la página oficial de la SSA, lo recomendable para que los beneficiarios del Seguro Social reciban sus pagos a tiempo y sin retraso es que mantengan actualizados sus datos de depósito directo hacia su cuenta bancaria, evitando así cualquier problema.