Luigi Mangione observó estoicamente en el tribunal el lunes mientras los fiscales reproducían videos de vigilancia que mostraban el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en una acera de la ciudad de Nueva York el año pasado y el arresto de Mangione cinco días después en un McDonald’s en Pensilvania.

Los videos, que incluyen imágenes del restaurante que no habían sido vistas por la prensa o el público, dieron inicio a una audiencia sobre la lucha de Mangione para excluir pruebas de su juicio estatal, incluyendo el arma que los fiscales dicen coincide con la utilizada en el asesinato de Thompson el 4 de diciembre de 2024.

PUBLICIDAD

Mangione, de 27 años, presionó un dedo contra sus labios y un pulgar contra su barbilla mientras veía imágenes de dos policías acercándose a él mientras desayunaba en el McDonald’s en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros (230 millas) al oeste de Manhattan.

Apretaba un bolígrafo en su mano derecha, formando un puño en ocasiones, mientras los fiscales reproducían una llamada al 911 de una gerente de McDonald’s transmitiendo preocupaciones de clientes de que Mangione se parecía al sospechoso del asesinato de Thompson. La gerente dijo que buscó en línea fotos del sospechoso y que mientras Mangione estaba sentado en el restaurante, solo podía ver sus cejas porque llevaba un gorro y una mascarilla médica.

La defensa quiere excluir la pistola y el cuaderno de su juicio

Entre las pruebas que el equipo de defensa de Mangione quiere excluir se encuentran la pistola de nueve mm y un cuaderno en el que los fiscales dicen que describió su intención de “eliminar” a un ejecutivo de seguros de salud. Ambos fueron encontrados en una mochila que Mangione tenía con él cuando fue arrestado.

Después de lograr que se desestimaran los cargos de terrorismo estatal en septiembre, los abogados de Mangione se están centrando en lo que dicen fue una conducta policial inconstitucional que amenaza su derecho a un juicio justo.

Sostienen que la fiscalía del distrito de Manhattan no debería poder mostrar la pistola, el cuaderno y otros artículos a los jurados porque la policía no tenía una orden para registrar la mochila.

PUBLICIDAD

También quieren suprimir algunas de las declaraciones de Mangione a la policía, como cuando supuestamente dio su nombre como Mark Rosario, porque los policías comenzaron a hacer preguntas antes de decirle que tenía derecho a guardar silencio. Los fiscales dicen que Mangione dio el mismo nombre cuando se registró en un hostal de Manhattan días antes del asesinato.

Eliminar la pistola y el cuaderno sería una victoria crítica para la defensa de Mangione y un gran revés para los fiscales, privándolos de la supuesta arma utilizada y de pruebas que, según ellos, apuntan a un motivo. Los fiscales han citado extensamente los escritos de Mangione en documentos judiciales, incluyendo su elogio al difunto Theodore Kaczynski, el asesino convicto conocido como el “Unabomber”.

Entre otras cosas, dicen los fiscales, Mangione reflexionó en su diario sobre rebelarse contra “el mortal cartel de seguros de salud impulsado por la codicia” y que un ejecutivo de ese tipo es “un avaro que se lo merece”.

Un policía que registraba la mochila encontrada con Mangione fue escuchado en imágenes de la cámara corporal diciendo que estaba revisando para asegurarse de que no hubiera “una bomba” en la bolsa.

Sus abogados argumentan que eso fue una excusa “diseñada para encubrir un registro ilegal de la mochila”.

Audiencia preliminar podría durar más de una semana

Funcionarios del tribunal dicen que las audiencias podrían durar más de una semana, lo que significa que se extenderían hasta el aniversario del asesinato el jueves. El abogado defensor Marc Agnifilo le dijo a un juez en un asunto no relacionado la semana pasada que los fiscales de Manhattan habían indicado que podrían llamar a más de dos docenas de testigos.

PUBLICIDAD

A Mangione se le permitió usar ropa normal en las audiencias en lugar de un uniforme de prisión. Entró en la sala del tribunal el lunes con un traje gris y una camisa de botones con un patrón a cuadros o tattersall. Los guardias de seguridad le quitaron las esposas para permitirle tomar notas.

El primer testigo de la fiscalía, el sargento Chris McLaughlin de la oficina de asuntos públicos del Departamento de Policía de Nueva York, testificó sobre los esfuerzos para difundir imágenes de vigilancia del sospechoso a los medios de comunicación y en las redes sociales en las horas y días posteriores al tiroteo.

Para ilustrar la amplitud de la cobertura de noticias durante la búsqueda de cinco días del tirador, los fiscales reprodujeron un video de vigilancia del tiroteo que se emitió en Fox News Digital, imágenes de la red de buzos de la policía buscando en un estanque en Central Park y clips de la red que incluían imágenes del presunto tirador que fueron distribuidas por la policía.

Bernard Pyles, un supervisor que ayudó a mantener el sistema de cámaras de vigilancia en el McDonald’s, también testificó el lunes. Descargó clips de video para la policía después del arresto de Mangione.

Unas pocas docenas de simpatizantes de Mangione observaron la audiencia desde el fondo de la sala del tribunal. Uno llevaba una camiseta verde que decía: “Sin una orden, no es un registro, es una violación”. Otra mujer sostenía una muñeca del personaje de videojuego Luigi y tenía una figura más pequeña de él sujeta a su bolso.

PUBLICIDAD

Mangione también enfrenta un caso federal, con posible pena de muerte

Mangione, descendiente de una rica familia de Maryland y graduado de una prestigiosa universidad, se ha declarado inocente de los cargos de asesinato estatales y federales.

Los cargos estatales conllevan la posibilidad de cadena perpetua, mientras que los fiscales federales están buscando la pena de muerte. Ninguno de los juicios ha sido programado aún.

Los abogados de Mangione quieren excluir pruebas de ambos casos, pero las audiencias de esta semana se refieren solo al caso estatal. La próxima audiencia en el caso federal está programada para el 9 de enero.

Thompson fue asesinado mientras caminaba hacia un hotel de Manhattan para la conferencia anual de inversores de su empresa.

El video de vigilancia muestra a un hombre enmascarado disparándole por detrás. La policía dice que las balas tenían inscritas las palabras “retrasar”, “negar” y “deponer”, la misma frase utilizada para describir cómo los aseguradores evitan pagar reclamaciones.

Los fiscales federales, que luchan contra el intento de la defensa de excluir la pistola, el cuaderno y otras pruebas, han dicho en documentos judiciales que la policía estaba justificada al registrar la mochila para asegurarse de que no hubiera artículos peligrosos, y que sus declaraciones a los policías fueron voluntarias y se hicieron antes de que estuviera bajo arresto.