Lo que debía ser un viaje inolvidable terminó en una emergencia médica crítica para Sarah Danh, una enfermera de parto y alumbramiento de San Antonio, quien permanece en estado delicado tras sufrir una falla hepática aguda durante su luna de miel en Japón.

Danh, recién casada con Luke Gradl, comenzó a presentar una crisis de salud que amenazaba su vida apenas dos días después de iniciar el viaje, el pasado 9 de abril. Por causas que aún se desconocen, su condición se deterioró rápidamente, dejándola en coma y dependiente de soporte vital.

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Ante la gravedad de la situación, la mujer fue trasladada de emergencia a Texas el 21 de abril, donde continúa recibiendo atención médica especializada. Su familia y su esposo no se han separado de su lado, mientras médicos realizan múltiples pruebas para determinar el origen del fallo hepático y definir el tratamiento adecuado.

Inicialmente, los especialistas advirtieron que las probabilidades de recuperación eran inciertas y que, incluso si despertaba, podría no volver a ser la misma. Sin embargo, estudios recientes han dado un rayo de esperanza: una resonancia magnética reveló que parte del daño podría ser reversible.

En los últimos días, Danh ha mostrado signos alentadores de mejoría gradual, aunque su recuperación sigue siendo incierta y requerirá tiempo. “Este proceso ha sido increíblemente difícil”, expresó su tío, Khang Le, en redes sociales.

Mientras continúa la lucha por su vida, la familia ha recibido apoyo de la comunidad a través de oraciones, mensajes y una campaña de recaudación en línea que ya supera los $187,000, destinada a cubrir los costos médicos y el proceso de recuperación.