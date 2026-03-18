Denver. Una exdueña de funeraria de Colorado que ayudó a su exesposo a ocultar casi 200 cuerpos en descomposición en un edificio fue sentenciada el lunes a 18 años de prisión por estafar a clientes y defraudar al gobierno federal de casi 900,000 dólares en ayuda para pequeñas empresas durante la pandemia.

Carie Hallford enfrentaba una pena máxima de 20 años de prisión tras declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Ella y su exesposo, Jon Hallford, recibieron 130,000 dólares de familias por servicios funerarios, incluidas cremaciones, pero a menudo les entregaban urnas llenas de mezcla de concreto en lugar de las cenizas. En dos casos, los investigadores encontraron que el cuerpo enterrado era incorrecto.

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Hallford pidió clemencia, diciendo que se había convertido en otra persona debido al abuso y manipulación durante su matrimonio con Jon Hallford y mientras operaba la funeraria Return to Nature en Colorado Springs. Se disculpó ante la juez federal Nina Y. Wang y ante las víctimas por sus acciones.

“Siempre trataba de complacer a una persona imposible de complacer”, declaró.

Las pautas federales de sentencia recomendaban hasta ocho años de prisión dado que Hallford no tenía antecedentes penales. Pero los abogados del gobierno solicitaron a la juez Wang que la condenara a 15 años, el máximo permitido bajo su acuerdo de culpabilidad, en parte por aprovecharse de personas en duelo tras uno de los mayores hallazgos de cuerpos en descomposición en una funeraria de Estados Unidos.

Wang indicó que leyó unos 4,000 mensajes de texto entre los Hallford en los que Hallford decía que su exesposo la humillaba y menospreciaba, y ella intentaba calmarlo. Sin embargo, Wang señaló que el trato recibido no excusa el engaño a los clientes en duelo de la funeraria.

El abogado de Carie Hallford, Robert Charles Melihercik, dijo que sus acciones se debieron a “miedo y ansiedad severa”. ( The Associated Press )

Familias cargan con culpa, vergüenza y trauma

Aquellos que confiaron a sus seres queridos a los Hallford han lidiado con culpa, vergüenza, pesadillas y ataques de pánico desde que se descubrieron los cuerpos en un edificio usado como morgue en Penrose, Colorado, en 2023. Algunos cuerpos estaban apilados tan alto que bloqueaban puertas. Había insectos y gusanos, y se colocaron cubetas para recoger fluidos que goteaban.

Carie Hallford, la cara pública del negocio que se reunía con las familias y las consolaba, no pareció mostrar reacción mientras se sentaba junto a su abogado, mientras víctima tras víctima pedía a la juez la pena máxima.

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Elizabeth Gannon relató que sufrió “trauma continuo” por confiar a los Hallford los arreglos funerarios de sus padres en 2022 y 2023.

“Ella eligió quedarse con nuestro dinero y los restos de nuestros seres queridos sabiendo exactamente lo que Jon planeaba hacer con los cuerpos”, dijo Gannon.

Erin Smelser y su hermana Caitlin Castillo dijeron que los investigadores solo confirmaron hace aproximadamente un mes, mediante pruebas de ADN, que el cuerpo de su madre, Cindy Smelser, estaba entre los hallados en el edificio. Tras aceptar que tal vez nunca sabrían qué pasó con su madre, las hermanas hicieron cremar sus restos y ahora planean esparcir las cenizas.

“Jamás deberíamos estar aquí, teniendo que descubrir cómo llorarla de nuevo”, expresó Erin Smelser.

Gastos extravagantes descritos como “love-bombing”

Los fiscales también pidieron una condena más larga porque la pareja, que ofrecía “entierros ecológicos” sin embalsamar, gastó el préstamo federal para pequeñas empresas durante la pandemia en vehículos, criptomonedas, productos de lujo de tiendas como Gucci y Tiffany & Co., y tratamientos estéticos, en lugar de invertir en su negocio.

El abogado de Hallford, Robert Charles Melihercik, dijo que sus acciones se debieron a “miedo y ansiedad severa”. Explicó que su exesposo usaba “instrumentos clásicos de violencia doméstica” para controlarla, incluyendo amenazas de suicidio hacia él y hacia ella.

El abogado que representó a Jon Hallford en la corte estatal, Adam Steigerwald, declinó comentar sobre las acusaciones de abuso. La abogada que lo representó en la corte federal, Laura Suelau, no respondió a solicitudes de comentario.

Hallford dijo que gran parte del gasto extravagante del dinero del préstamo federal fue resultado de un “love-bombing” mientras Jon Hallford intentaba disculparse con ella. Hallford instó a su esposo a comprar un cremador con el dinero del préstamo, pero tenía demasiado miedo de forzar la situación, indicó Melihercik en documentos judiciales.

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Condenas estatales y federales

Carie Hallford también enfrenta de 25 a 35 años de prisión cuando sea sentenciada en el tribunal estatal por cargos relacionados el próximo mes.

Jon y Carie Hallford se declararon culpables en diciembre de casi 200 cargos por abuso de cadáver en la corte estatal. Los acuerdos de culpabilidad requieren que las penas estatales y federales se cumplan simultáneamente.

Jon Hallford fue condenado a 20 años en el caso federal y 40 años en el estatal.