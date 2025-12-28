Un maestro de escuela secundaria figura entre los 12 hombres arrestados por autoridades en Nueva Jersey, acusados de presuntamente intentar comunicarse e incitar a menores de edad a participar en conductas sexuales.

El operativo, denominado “Operation Bad Santa”, se llevó a cabo entre el 8 y el 15 de diciembre y culminó con el arresto del profesor Joseph Davicsin, de 46 años, quien impartía clases en la Chessie Dentley Roberts Academy School, según indicó información compartida con The New York Post.

Las autoridades indicaron que tanto el maestro como los otros 11 acusados intentaron contactar a niños a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería con el objetivo de cometer delitos sexuales. Sin embargo, en realidad se comunicaban con agentes encubiertos, quienes los citaron a un punto de encuentro. Al llegar al lugar donde supuestamente se reunirían con un menor, fueron arrestados.

PUBLICIDAD

El diario Daily Voice también reportó que, en el caso de Davicsin, este fue despedido de manera inmediata una vez que se presentaron cargos en su contra por captación de menores en segundo grado y tentativa criminal en tercer grado de poner en peligro la conducta sexual de un menor.

Los demás implicados fueron identificados como Delpis Reynoso-Castro, de 26 años; Marcos Aguila, de 57; José Leguia, de 57; Hareshkumar “Harry” Vala, de 44; Vedant Khandelwal, de 38; Kevin Knox, de 65; Cameron Ameye, de 33; Jorge Mora, de 52; Akash Shah, de 23; Raul Angeles, de 53; y James Keating, de 59 años.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado nuevas declaraciones sobre el caso, y los acusados permanecen detenidos mientras continúa el proceso judicial.