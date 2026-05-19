Nueva York. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que el segundo supermercado municipal de la ciudad estará ubicado en El Bronx, como parte de una propuesta que lanzó en su campaña electoral que ha generado críticas de empresarios locales.

El establecimiento forma parte del plan de supermercados municipales impulsado por Mamdani para combatir el elevado coste de la vida en la ciudad y estará situado en la península del sur de El Bronx, una zona de mayoría latina que combina áreas residenciales e industriales y que se encuentra en pleno proceso de transformación urbanística, según un comunicado de la Alcaldía.

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De acuerdo con ese documento, la apertura está prevista para 2028 y estará situado en Hunts Poin, una comunidad en la que más de la mitad de los hogares han dependido de asistencia pública en el último año y donde el 77 % de las familias de los barrios circundantes tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

El mes pasado, la Alcaldía anunció que el primer supermercado municipal estará ubicado en el complejo de La Marqueta, en East Harlem, con apertura prevista para 2029, cumpliendo una de las promesas clave de campaña del alcalde de establecer uno en cada distrito de la ciudad.

El proyecto, con una inversión total estimada en 70 millones de dólares, está gestionado por la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad (NYCEDC, en inglés) y busca reducir el precio de los alimentos en zonas con menor acceso a supermercados asequibles.

Sin embargo, desde el anuncio de la iniciativa, organizaciones de bodegueros y pequeños empresarios han expresado su oposición al proyecto, al considerar que la ciudad entraría en competencia directa con negocios privados.

Estas asociaciones han impulsado la creación de la Coalición Empresarial Multicultural, integrada por más de 50 cámaras de comercio de distintos grupos étnicos, que prevén una campaña para frenar la propuesta con apoyo de donantes privados y pequeños negocios.

El presidente de la Asociación de Bodegas y Pequeños Negocios de Nueva York, Francisco Marte, afirmó recientemente a EFE que consideran “injusto” que el Ayuntamiento utilice fondos públicos para competir con el comercio local.

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Por su parte, defensores del proyecto, entre ellos la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, sostienen que los supermercados municipales pueden ayudar a reducir la inseguridad alimentaria en barrios con altos niveles de pobreza.

El segundo supermercado se ubicará en el área conocida como ‘The Peninsula’, donde se desarrolla un complejo urbanístico sobre el antiguo centro de detención juvenil de Spofford, que incluirá 740 viviendas asequibles, espacios públicos, servicios de cuidado infantil y zonas para industria ligera.

Según la Alcaldía, la transformación del antiguo centro de detención forma parte de un plan para reconvertir el área en un espacio orientado a la comunidad.