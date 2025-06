( The Associated Press )

FILADELFIA. Grandes multitudes de manifestantes llenaron calles, parques y plazas el sábado en todo Estados Unidos para manifestarse contra el presidente Donald Trump, combinando mensajes antiautoritarios con apoyo a los inmigrantes y llamados a proteger la democracia.

Los gobernadores de todo el país pidieron calma y prometieron no tolerar la violencia, mientras algunos movilizaban tropas de la Guardia Nacional antes de que los manifestantes se reunieran en los centros de las ciudades y pequeños pueblos. Hasta el mediodía, las confrontaciones fueron aisladas.

El mitin “No Kings” de Atlanta, con capacidad para 5,000 personas, rápidamente alcanzó su límite, mientras miles de manifestantes más se congregaban fuera de la barrera para escuchar a los oradores frente al Capitolio estatal. Enormes multitudes marcharon en Nueva York, Denver, Chicago, Houston y Los Ángeles, algunas detrás de pancartas que decían “No Kings” (“Sin reyes”).

En Minnesota, los organizadores cancelaron las manifestaciones mientras la policía trabajaba para localizar a un sospechoso en los ataques con arma de fuego contra dos legisladores demócratas y sus cónyuges.

Una lluvia ligera e intermitente caía mientras los manifestantes se reunían para el mitin principal en Love Park, Filadelfia, y gritaban “¿De quién son las calles? ¡Son nuestras calles!” mientras marchaban por Ben Franklin Parkway hacia el Museo de Arte de Filadelfia, donde escucharon a los oradores en la famosa escalinata que aparece en la película “Rocky”.

“¿Qué dicen, Filadelfia?” gritó a la multitud Jamie Raskin, el representante demócrata de Maryland. “¿Están listos para luchar? ¿Quieren un estado mafioso o quieren libertad de expresión en Estados Unidos?”

Trump estaba en Washington para asistir a un desfile militar que conmemora el 250 aniversario del Ejército y coincide con su cumpleaños. Allí, una multitudinaria manifestación recorrió las calles de la ciudad, encabezada por una pancarta que decía: “Trump debe irse ahora”.

En Charlotte, los manifestantes que intentaban marchar por el centro de la ciudad se enfrentaron brevemente con la policía que formaba una barricada con sus bicicletas, coreando “déjennos caminar”, mientras que las fuerzas del orden en el norte de Atlanta lanzaron gas lacrimógeno para desviar a varios cientos de manifestantes que se dirigían hacia la Interestatal 285. Se vio a un periodista siendo detenido por los agentes, y varios helicópteros de la policía volaban sobre la multitud.

En algunos lugares, los organizadores repartieron banderitas estadounidenses mientras otros ondeaban sus banderas al revés como señal de aflicción. Las banderas mexicanas, que se han convertido en un elemento fijo de las protestas en Los Ángeles contra las redadas de inmigración, hicieron su aparición el sábado en algunas manifestaciones.

Según los organizadores, se planearon protestas en casi 2,000 sitios en todo el país, desde manzanas y pequeños pueblos hasta escalinatas de tribunales y parques comunitarios. El Movimiento 50501, que organiza las protestas, dice que eligió el nombre “No Kings” (“Sin Reyes”) para apoyar la democracia y hablar en contra de lo que califican como acciones autoritarias del gobierno de Trump. El nombre 50501 representa 50 estados, 50 protestas, un movimiento.

Las manifestaciones se producen tras las protestas que estallaron en todo el país por las redadas federales de inmigración que comenzaron la semana pasada y la orden de Trump de enviar a la Guardia Nacional y los marines a Los Ángeles, donde los manifestantes bloquearon una autopista y prendieron fuego a varios autos.

Filadelfia

Miles de personas se reunieron en el centro de Love Park, donde los organizadores repartieron banderitas estadounidenses y muchos manifestantes llevaban carteles de protesta con mensajes como “lucha contra la oligarquía” y “deporta a los mini-Mussolinis”.

Karen Van Trieste, una enfermera de 61 años que condujo desde Maryland, dijo que creció en Filadelfia y quería estar con un gran grupo de personas mostrando su apoyo.

“Siento que necesitamos defender nuestra democracia”, expresó. Le preocupa el despido de personal en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) por parte del gobierno de Trump, el destino de las comunidades inmigrantes y el intento de la administración de gobernar por decreto, comentó.

Una mujer con una corona de hule espuma de la Estatua de la Libertad llevó un sistema de altavoces y dirigió un canto anti-Trump, cambiando la palabra “joven” en la canción “Y.M.C.A.” por “estafador”.

Un hombre que vestía un atuendo de la era de la Guerra de Independencia estadounidense y un sombrero de tres picos sostenía un cartel con una cita que suele atribuirse a Thomas Jefferson: “Todo lo que la tiranía necesita para afianzarse es que las personas de buena conciencia permanezcan en silencio”.

Los Ángeles

Miles de personas se reunieron frente al Ayuntamiento en una bulliciosa multitud, ondeando carteles y escuchando un círculo de tambores nativos americanos y actuaciones de danza, antes de marchar por las calles.

Los carteles tenían mensajes como “Nos temen, no retrocedas, California”, “Protestar no es un crimen”, “Llevamos sueños, no peligro” y “ICE fuera de LA”. Un manifestante llevaba una piñata de Trump de 60 centímetros (2 pies) en un palo, con una corona en su cabeza y un sombrero mexicano colgando de su espalda, mientras que otro levantaba un enorme globo de helio de un bebé naranja con cabello rubio peinado como el de Trump.

Carolina del Norte

Las multitudes aplaudieron a los oradores contrarios a Trump en el First Ward Park de Charlotte y corearon “no tenemos reyes” antes de marchar detrás de una pancarta que decía “No Kings” (“Sin reyes”) por la ciudad, coreando “Sin reyes, sin coronas, no nos inclinaremos” y “Hey, hey, ho, ho, Donald Trump tiene que irse”.

Los manifestantes se extendieron por varias manzanas, liderados por un grupo de personas que sostenían una enorme bandera mexicana y espectadores animando y aplaudiendo a los manifestantes a lo largo del camino.

Jocelyn Abarca, una estudiante universitaria de 21 años, dijo que la protesta fue una oportunidad para “levantar la voz por lo que es correcto” tras las deportaciones masivas y el despliegue de la Guardia Nacional para lidiar con los manifestantes en Los Ángeles la semana pasada.

“Si no lo detenemos ahora, no hará más que empeorar”, dijo, refiriéndose a las acciones del gobierno de Trump.

Minnesota

Antes de que los organizadores cancelaran las manifestaciones en el estado, el gobernador Tim Walz recurrió a las redes sociales para emitir una advertencia tras los tiroteos.

“Por precaución, mi Departamento de Seguridad Pública recomienda que la gente no asista a ningún mitin político hoy en Minnesota hasta que el sospechoso sea detenido”, escribió.

Florida

Unas 1,000 personas se reunieron en los terrenos del antiguo Capitolio de Florida en Tallahassee, donde los manifestantes coreaban, “Así es como se ve la comunidad”, y llevaban carteles con mensajes como “una nación angustiada” y “la disidencia es patriótica”.

Los organizadores del mitin pidieron explícitamente a la multitud que evitara cualquier conflicto con contramanifestantes y que tuviera cuidado de no cruzar la calle imprudentemente o interrumpir el tráfico.

Una marcha se acercó a las puertas de la mansión Mar-a-Lago de Trump en Florida, donde los agentes de la policía los hicieron retroceder.

Llamando a la calma y convocando a la Guardia Nacional

Gobernadores y funcionarios citadinos prometieron proteger el derecho a protestar y no mostrar tolerancia hacia la violencia. Algunos pidieron calma, mientras que los gobernadores republicanos de Virginia, Texas, Nebraska y Missouri movilizaban tropas de la Guardia Nacional para ayudar a las fuerzas del orden a manejar las manifestaciones.

Algunos gobernadores llamaron a la calma y pusieron a la policía estatal en espera para el fin de semana.