La congresista estadounidense de ultraderecha Marjoie Taylor Green expresó este domingo que dejará la “política tóxica” y que espera reconciliarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le retiró su apoyo el sábado tras desacuerdos como el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

“Ciertamente espero que podamos reconciliarnos. Solo puedo hablar por mí. Soy una cristiana, y una de las partes más importantes de nuestra fe es el perdón, y eso es algo en lo que estoy comprometida”, declaró la representante federal de Georgia en una entrevista con CNN.

PUBLICIDAD

La congresista, una de las mayores voces en el Congreso del movimiento trumpista MAGA (‘Make America Great Again’), ha chocado con el presidente por los bombardeos en Irán, el envío de armas para Ucrania, el apoyo financiero a Argentina y porque ella pide divulgar los documentos de Epstein, antiguo amigo de Trump.

8 Fotos Miembros demócratas del Congreso revelaron miles de páginas de correos de Epstein y te mostramos algunos.

La legisladora insistió ahora en que el “país merece transparencia en los documentos” del fallecido Epstein, quien mencionó a Trump en correos electrónicos filtrados por los demócratas la semana pasada.

“Estoy con las víctimas de violación. Estoy con los niños que están en terribles situaciones de abuso sexual. Y estoy con los sobrevivientes de trata y aquellos atrapados en el tráfico sexual, y no pediré perdón por eso”, manifestó Greene en la entrevista con la presentadora Dana Bash.

El conflicto entre Greene y el mandatario ha sacudido la política del Congreso porque ella ha sido una de las principales impulsoras de la agenda MAGA, además de declararse antiborto, antiarmas y antiinmigrantes, y realizar comentarios incendiarios sobre minorías e insultar a colegas tanto republicanos como demócratas.

Trump afirmó en su red social Truth Social el sábado que Greene “traicionó a todo el Partido Republicano al volverse izquierdista”, por lo que le retiró su apoyo electoral a un año de los comicios legislativos, al considerar que está “loca”.

Pero la representante federal prometió ahora que dejará la “política tóxica”, al aseverar que ha reflexionado tras el asesinato el 10 de septiembre del líder ultraconservador Charlie Kirk, estrecho aliado de Trump.

“Me gustaría decir, humildemente, perdón por participar en la política tóxica. Es muy mala para nuestro país. Es algo en lo que he pensado un montón, especialmente desde que asesinaron a Charlie Kirk”, sostuvo.