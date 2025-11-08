Las aerolíneas cancelaron nuevamente más de 1000 vuelos el sábado, principalmente debido al cierre del gobierno y a la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) de reducir el tráfico aéreo. La reducción de la actividad en 40 de los aeropuertos más concurridos del país ya lleva dos días y, hasta el momento, no ha causado interrupciones generalizadas.

Más de 1,000 vuelos fueron cancelados el viernes también, según FlightAware, un sitio web que monitorea las interrupciones en los viajes aéreos. Esto ha agravado el impacto del que ahora es el cierre federal más largo del país. “Todos viajamos. Todos tenemos que ir a algún sitio”, dijo Emmy Holguín, de 36 años, quien volaba desde Miami el sábado para visitar a su familia en la República Dominicana durante la semana. “Espero que el gobierno pueda solucionar esto”.

Los analistas advierten que la crisis se intensificará y se sentirá mucho más allá del transporte aéreo si las cancelaciones aumentan y se acercan al Día de Acción de Gracias. Ya existe preocupación por el impacto en las ciudades y empresas que dependen del turismo y la posibilidad de interrupciones en los envíos que podrían retrasar la llegada de los productos navideños a las tiendas.

Esto es lo que debes saber sobre la reducción de vuelos

¿Cuántos vuelos se han cancelado?

El primer día de la reducción de vuelos de la Administración Federal de Aviación (FAA) se cancelaron más de 1,000 vuelos, según FlightAware, un sitio web que monitorea las interrupciones de vuelos. Más de 950 vuelos se cancelaron el sábado, un día que suele ser de baja afluencia de viajeros.

El aeropuerto que sirve a Charlotte, Carolina del Norte, fue, con diferencia, el más afectado, con 120 vuelos cancelados entre llegadas y salidas al mediodía. Los aeropuertos de Atlanta, Chicago, Dallas, Denver y Orlando, Florida, estuvieron entre los más afectados. La escasez de personal en Charlotte y Newark, Nueva Jersey, también ralentizó el tráfico aéreo.

No todas las cancelaciones se debieron a la orden de la FAA, y estas cifras representan solo una pequeña parte del total de vuelos a nivel nacional, pero es seguro que aumentarán en los próximos días si la ralentización continúa. La FAA indicó que las reducciones que afectan a todas las aerolíneas comerciales comienzan en el 4% de los vuelos en 40 aeropuertos específicos y se incrementarán nuevamente el martes, antes de alcanzar el 10% de los vuelos el viernes. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió esta semana que podrían ser necesarios aún más recortes de vuelos si el cierre del gobierno continúa y más controladores aéreos se quedan sin trabajo.

¿Por qué se cancelan los vuelos?

Los controladores aéreos llevan casi un mes sin cobrar debido al cierre del gobierno, lo que ha provocado que muchos se ausenten por enfermedad y agrave la ya existente escasez de personal. La mayoría de los controladores trabajan horas extras obligatorias seis días a la semana durante el cierre sin remuneración, y algunos tienen un segundo empleo para pagar sus facturas, según informó la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo.

¿Cómo afecta esto a los pasajeros?

La mayoría se sintió aliviada al comprobar que las aerolíneas mantuvieron sus horarios habituales el viernes, y quienes sufrieron cancelaciones pudieron reprogramar sus vuelos rápidamente. Hasta el momento, los vuelos internacionales de larga distancia no se han visto afectados.

Aún existe mucha incertidumbre sobre qué vuelos se cancelarán próximamente. Y no todos tienen los recursos para pagar un hotel o afrontar una cancelación de última hora, comentó Heather Xu, de 46 años, quien se encontraba en Miami el sábado tras un crucero y volaba de regreso a Puerto Rico. “Viajar ya es bastante estresante, y si a esto le sumamos estas interrupciones, todo se vuelve aún más complicado”, afirmó. Las empresas de alquiler de vehículos informaron el viernes de un fuerte aumento en las reservas de solo ida, y algunas personas simplemente están cancelando sus vuelos.

¿Qué impactos podrían tener estas cancelaciones más allá del transporte aéreo?

En primer lugar, existe la posibilidad de que suban los precios en las tiendas, ya que casi la mitad de la carga aérea se transporta en las bodegas de los aviones de pasajeros. Las importantes interrupciones en los vuelos podrían generar mayores costes de envío que se repercutirían en los consumidores, afirmó Patrick Penfield, profesor de prácticas de la cadena de suministro en la Universidad de Syracuse. Si la desaceleración continúa, se producirán más pérdidas en toda la economía, desde el turismo hasta la industria manufacturera, señaló Greg Raiff, director ejecutivo de Elevate Aviation Group. “Este cierre va a afectar a todo, desde los aviones de carga hasta el desplazamiento de las personas a reuniones de negocios y la posibilidad de que los turistas viajen”, declaró. “Afectará a los impuestos hoteleros y municipales. Se produce un efecto dominó”.