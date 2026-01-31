Unas 240 millones de personas en Estados Unidos estaban bajo advertencias de clima frío y alertas de tormenta invernal el sábado, ya que un potente sistema amenazaba con llevar vientos fuertes, inundaciones y fuertes nevadas a la costa este, incluyendo condiciones similares a una ventisca derivadas de un “ciclón bomba” en el sureste, dijo un meteorólogo.

37 Fotos La semana comenzó con fuertes nevadas que dejaron carreteras intransitables, cortes de luz y vuelos cancelados en gran parte del este del país.

Las temperaturas cayeron en picado mientras decenas de miles de hogares y negocios seguían sin electricidad debido a una ráfaga de nieve y hielo el fin de semana pasado que paralizó el tráfico, derribó árboles y causó más de 100 muertes. Se registró una temperatura de hasta -27 Fahrenheit el sábado por la mañana en Virginia Occidental, dijo Bob Oravec, meteorólogo principal del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

PUBLICIDAD

En partes de los Apalaches del sur, las Carolinas y Georgia podrían caer de 6 a 10 pulgadas de nieve, dijo. Las Carolinas podrían experimentar condiciones de ventisca derivadas del ciclón bomba, un término que Oravec utilizó para describir un sistema de tormenta intenso y de rápido fortalecimiento frente a la costa sureste con vientos fuertes.

“Cada vez que tienes advertencias de clima frío o advertencias de frío extremo, es peligroso estar afuera. La congelación puede ocurrir”, alertó Oravec. “Especialmente en áreas que tienen o están experimentando problemas de energía todavía, la exposición prolongada al clima frío no es buena para uno mismo”.

En Myrtle Beach, Carolina del Sur —cuyo emblema oficial tiene un sol, palmeras y una gaviota— se esperaban 6 pulgadas de nieve. La ciudad no tiene equipos quitanieves, y las autoridades planeaban “utilizar lo que podamos encontrar”, dijo el alcalde, Mark Kruea.

Se pronosticaban temperaturas bajo cero hasta febrero, con fuertes nevadas en las Carolinas, Virginia y el noreste de Georgia durante el fin de semana, incluyendo hasta un pie en algunas zonas de Carolina del Norte. También se dijo que es posible que nieve desde Maryland hasta Maine.

Se espera que el frío glacial llegue al sur de Florida.

Los termómetros rondaron los 10º Fahrenheit) en Nashville, Tennessee, y la frustración se apoderó de quienes llevan una semana sin electricidad.

Terry Miles, un trabajador de la construcción de 59 años que no tiene luz en casa desde la tormenta del domingo pasado, recurrió a una freidora de pescado para calentarse y se preocupó por el riesgo de intoxicación de monóxido de carbono.

PUBLICIDAD

“Estoy arriesgándome a matarme a mí mismo y a mi esposa, porque (...) ¿Por qué?”, dijo Miles después de asistir a una conferencia de prensa del Servicio Eléctrico de Nashville para mostrar las reparaciones realizadas por la empresa en postes y en el tendido eléctrico. Luego señaló a los funcionarios.

Más de 127,000 hogares y negocios seguían sin suministro eléctrico principalmente en Mississippi y Tennessee, según la web de seguimiento de cortes de energía poweroutage.us. La cifra incluía a más de 47,000 clientes en Nashville hasta el sábado por la mañana.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, dijo que compartió su “gran preocupación” con los responsables del Servicio Eléctrico de Nashville, y apuntó que los residentes “necesitan un calendario claro para el restablecimiento del suministro, transparencia sobre el número de operarios movilizados y una mejor comprensión de cuándo terminarán las obras en sus vecindarios”.

La empresa defendió su actuación alegando que la tormenta de la semana pasada no tenía precedentes.

Las autoridades de Mississippi indicaron que la enorme tormenta invernal fue la peor en el estado desde 1994. Se abrieron alrededor de 80 refugios y efectivos de la Guardia Nacional repartieron suministros en camiones y helicópteros.

Los expertos advirtieron sobre el aumento del riesgo de hipotermia. La congelación también era una preocupación en el sur, donde puede que algunos no tengan ropa de abrigo adecuada, dijo el doctor David Nestler, especialista en medicina de urgencias en la Clínica Mayo en Minnesota.

Más de 100 personas han muerto desde Texas hasta Nueva Jersey, aproximadamente la mitad de ellas en Tennessee, Mississippi y Luisiana. Mientras que algunos decesos se han atribuido a la hipotermia, se sospecha que otros están relacionados con la exposición al monóxido de carbono. Las autoridades no han ofrecido detalles concretos sobre algunas de las muertes.

PUBLICIDAD

En Carolina del Norte, cientos de soldados de la Guardia Nacional se alistaban para ayudar y los trabajadores estatales trabajaron para preparar las carreteras.

La ciudad de Wake Forest vio un flujo constante de gente que llenaba tanques de propano el viernes en Holding Oil and Gas. Uno de ellos era José Rosa, que llegó allí tras haberlo intentado en otros tres sitios antes.

“Estoy aquí con este frío, y no me gusta”, dijo Rosa mientras sostenía un tanque de nueve kilos (20 libras).

En el condado de Dare, donde se encuentran gran parte de los Outer Banks de Carolina del Norte, los residentes estaban preocupados de que más casas desocupadas en comunidades como Rodanthe y Buxton pudieran derrumbarse sobre el océano Atlántico.