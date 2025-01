( The Associated Press )

El pico más alto de América del Norte es un punto focal en la vida de Jeff King.

El cuatro veces ganador de la carrera de trineos tirados por perros Iditarod Trail de 1,000 millas opera su criadero y negocio de turismo de trineos a solo 8 millas de la entrada del Parque Nacional y Reserva Denali, y la montaña de 20,310 pies se impone mientras entrena a sus perros en senderos cercanos.

King y muchos otros que viven en la sombra de la montaña dicen que la mayoría de los alaskanos nunca dejarán de llamar al pico Denali, su nombre nativo de Alaska, a pesar de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de que el nombre vuelva a ser Monte McKinley , nombre inspirado por el presidente William McKinley, quien era de Ohio y nunca pisó Alaska.

PUBLICIDAD

Para muchos que viven cerca de Denali, la sugerencia de Trump fue peculiar. “No conozco a una sola persona que le guste la idea, y somos bastante vocales al respecto”, dijo King. “Denali respeta a los pueblos indígenas que han estado aquí y alrededor de Denali durante decenas de miles de años”.

La montaña fue nombrada McKinley cuando un buscador salió de la naturaleza de Alaska en 1896, y la primera noticia que escuchó fue que el republicano había sido nominado para presidente. El nombre fue rápidamente cuestionado, pero los mapas ya habían sido distribuidos con el nombre de la montaña.

En ese momento, no se reconocía el nombre Denali, o “el alto”, otorgado a la montaña en el interior de Alaska por miembros de la tribu Athabascan, quienes han vivido en la región durante siglos.

El nombre McKinley se mantuvo hasta 2015, cuando la administración del presidente Barack Obama lo cambió a Denali como un gesto simbólico hacia los nativos de Alaska en vísperas de su visita a Alaska para destacar el cambio climático.

Trump dijo que emitió la orden para “restaurar el nombre de un gran presidente, William McKinley, al Monte McKinley, donde debería estar y donde pertenece. El presidente McKinley hizo que nuestro país fuera muy rico a través de aranceles y talento”.

El área se encuentra únicamente en Estados Unidos, y Trump, como presidente, tiene la autoridad para cambiar nombres geográficos federales dentro del país.

En Ohio, la medida de Trump recibió elogios.

“Estaba realmente emocionado de ver al presidente Trump hacer esa orden ejecutiva”, dijo el exlegislador federal Bob Gibbs, republicano de Ohio, a The Associated Press por teléfono el jueves. McKinley “fue un gran presidente”, agregó Gibbs. “Era lo apropiado de hacer”.

PUBLICIDAD

Pero los alaskanos no piensan igual.

Trump inyectó “una nota discordante” en los asuntos de Alaska, escribió Steve Haycox, profesor emérito de historia en la Universidad de Alaska Anchorage, en el Anchorage Daily News.

“El análisis histórico confirma que William McKinley es la figura pública equivocada para que los alaskanos conmemoren”, dijo.

McKinley se desempeñó como presidente desde 1897 hasta que fue asesinado en 1901. Fue un colonialista imperial que supervisó la expansión del imperio estadounidense con la ocupación de Cuba, Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawái, impulsado por intereses comerciales y misioneros cristianos que querían convertir a los pueblos indígenas, recordó Haycox.

“El intento de Trump de rescindir el nombre de Denali por el colonialista y elitista blanco McKinley es un insulto para todos los alaskanos, especialmente para los pueblos originarios de Alaska, y debería ser rechazado rotundamente”, agregó Haycox.

John Wayne Howe, quien se postuló sin éxito para la Cámara de Representantes el año pasado por el Partido de Independencia de Alaska, que sostiene que a los alaskanos se les debería permitir votar para convertirse en una nación independiente, dijo que está cansado de “que la gente cambie los nombres de las cosas, punto”.

También está en contra de nombrar algo en honor a personas porque “las personas que consideramos absolutamente perfectas cambian con el tiempo, y eso solo lleva a la confusión”.

Howe dijo que prefiere Denali porque conoce la historia de McKinley y es el nombre que prefieren la mayoría de los alaskanos.

La semana pasada, se presentaron dos resoluciones en la Legislatura de Alaska para mantener el nombre Denali.

PUBLICIDAD

El gobernador republicano Mike Dunleavy, un aliado de Trump que elogió otra orden del presidente destinada a estimular el desarrollo de recursos en el estado, dijo que no había tenido la oportunidad de hablar con Trump sobre el tema, pero esperaba tener una conversación el próximo mes en Washington sobre lo que Denali significa para los alaskanos, los estadounidenses y “nuestra gente originaria”.

Pero Sarah Palin, exgobernadora republicana que también es partidaria de Trump, opinó que el nombre McKinley nunca debió ser eliminado.

El nombre en código del Servicio Secreto de Palin era Denali en 2008 cuando fue compañera de fórmula del candidato presidencial republicano John McCain el año en que perdieron ante Obama y Joe Biden.

En una entrevista con Al Arabiya News la semana pasada, Palin dijo que no veía por qué era necesario cambiar el nombre de la montaña para empezar.

“Siempre ha sido el Monte McKinley”, indicó Palin, quien no respondió a un mensaje de The Associated Press. “Nadie estaba pidiendo un cambio de nombre en ese pico. Simplemente devuélvanlo como estaba, más sentido común”.

Los senadores Lisa Murkowski y Dan Sullivan, ambos republicanos de Alaska, apoyan el nombre Denali. El congresista republicano Nick Begich, que está en su primer periodo, evitó el debate.

“Estoy enfocado en la creación de empleo, oportunidades en Alaska”, dijo Begich a Politico. “Y cómo llamamos a una montaña en Alaska es de poca preocupación para mí”.

El Centro de Patrimonio Nativo de Alaska, el centro cultural indígena estatal en Anchorage, apoya la preservación de los nombres de lugares indígenas.

PUBLICIDAD

“Restaurarlos y honrarlos reconoce la conexión profunda y milenaria que los pueblos indígenas mantienen con estas tierras y es un paso hacia el respeto y la reconciliación”, dijo en un comunicado la presidenta del centro, Emily Edenshaw.

La peculiar comunidad de Alaska de Talkeetna, a unos 225,3 kilómetros (140 millas) al sur del parque y donde una vez fue alcalde un gato, es el punto de partida para los escaladores antes de hacer el ascenso del pico. La comunidad histórica, donde se dice que fue la inspiración para la serie de televisión de la década de 1990 “Northern Exposure”, también es una parada turística popular.

Joe McAneney de Talkeetna trabajó como guía de balsas en verano durante dos años antes de mudarse a Alaska a tiempo completo en 2012. Ahora es piloto de una compañía de taxis aéreos, transportando escaladores y turistas a la montaña en un pequeño avión equipado con esquís para aterrizar en el campamento base, ubicado en el glaciar Kahiltna a 2.194 metros (7.200 pies) sobre el nivel del mar. Sabe que una vez que llegue la temporada turística, tendrá que responder sus preguntas sobre lo que piensa acerca de que Trump cambie el nombre. Sabe cuál será su respuesta.

“Siempre ha sido Denali, y siempre lo será”, recalcó.

La orden ejecutiva puede instigar el cambio de nombre, pero el cumplimiento es otro asunto.

“Las únicas personas que van a cumplir con eso son probablemente las personas que de todos modos ya lo llamaban McKinley”, dijo McAneney.

Hay una característica común en Alaska de ignorar lo que piensa el resto del mundo, y generalmente se expresa así: “No nos importa cómo lo hacen Afuera”. Afuera, que siempre se escribe con mayúscula, se refiere a cualquier lugar que no sea Alaska.

PUBLICIDAD

“Creo que, de manera no oficial y oficial en Alaska, siempre será Denali”, aseguró McAneney. “No creo que el presidente pueda cambiar eso”.

Para King, el decorado musher de Iditarod y favorito de los fans, la decisión de Trump tuvo un toque de arrogancia: “Me sorprende que no quiera nombrarlo Montaña Trump”.