La primera dama, Melania Trump, tocó este miércoles la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York para celebrar el estreno esta semana de su documental ‘MELANIA’.

En una rueda de prensa previa al evento celebrado en Wall Street, la primera dama dijo que en “un futuro cercano, la influencia cultural, la forma en que contamos las historias y la capacidad para conectar emocionalmente con el público serán primordiales”.

“Necesitamos historias que inspiren sueños, que ofrezcan esperanza, relatos de redención, historias tristes, historias de amor e historias divertidas”, dijo Melania, quien lució un vestido negro para la ocasión.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en la promoción de su película. ( SARAH YENESEL )

La nueva película de Amazon MGM Studios se estrenará en más de 1,500 salas de cine en todo Estados Unidos el 30 de enero y narra los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025, a través de la mirada de la esposa de Donald Trump.

Una vez en el parqué la primera dama saludó a los corredores de bolsa y agentes financieros de Wall Street.

Brett Ratner dirigió la película y la produjo junto con la primera dama, Marc Beckman y Fernando Sulichin.

El estreno de la cinta tendrá lugar este jueves en el Trump-Kennedy Center de Washington D. C..