La Casa Blanca está advirtiendo al Congreso que los fondos para pagar al personal del Departamento de Seguridad Nacional “pronto se agotarán”, lo que genera nuevas amenazas de interrupciones en aeropuertos y preocupaciones de seguridad nacional, mientras la Cámara de Representantes retrasa la legislación para poner fin a lo que ha sido la interrupción más larga en la financiación de la agencia.

En un memorando enviado el martes por la noche a los legisladores, la Oficina de Administración y Presupuesto indicó que el dinero que el presidente Donald Trump utilizó para pagar a los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte y otros empleados mediante acciones ejecutivas se agotará para mayo. También instó a la Cámara a aprobar rápidamente la resolución presupuestaria que los senadores avalaron en una sesión maratónica la semana pasada y que permitiría encaminar la financiación completa del departamento.

PUBLICIDAD

“DHS pronto se quedará sin fondos operativos críticos, poniendo en riesgo al personal y las operaciones esenciales”, señala el memorando.

La presión de la administración Trump podría ayudar al presidente de la Cámara, Mike Johnson, cuya estrecha mayoría republicana se ha visto estancada por disputas internas del partido sobre diversos asuntos pendientes, incluida la financiación de Seguridad Nacional, lo que ha dejado al cuerpo legislativo prácticamente paralizado.

Se espera que la Cámara vote tan pronto como el miércoles sobre la resolución presupuestaria del Senado, diseñada para activar un proceso de varios pasos que eventualmente financiaría al departamento. La administración advirtió a los legisladores republicanos que eviten hacer cambios que puedan retrasar su aprobación.

“Restablecer la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) nunca ha sido más urgente, como lo demuestran los eventos recientes”, señala el memorando, en referencia a la situación del fin de semana, cuando un hombre armado con armas de fuego y cuchillos intentó irrumpir en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistían Trump, el vicepresidente y altos funcionarios del gabinete.

El cierre de Seguridad Nacional es el más largo de la historia

Seguridad Nacional ha estado operando sin fondos regulares durante más de dos meses, después de que los demócratas se negaran a financiar a Inmigración y Control de Aduanas y a la Patrulla Fronteriza sin cambios en esas operaciones, tras la muerte de estadounidenses que protestaban contra la agenda de deportaciones de Trump.

Si bien los trabajadores encargados de la aplicación de leyes migratorias han seguido recibiendo pagos en gran medida gracias a un flujo de nuevos fondos —unos 170,000 millones de dólares— aprobado por el Congreso como parte del paquete de recortes de impuestos de Trump el año pasado, otros, incluidos los de la TSA, han tenido que depender de la intervención del presidente mediante acciones ejecutivas para garantizar sus salarios.

Pero con nóminas que superan los 1,600 millones de dólares cada dos semanas, según indicó recientemente el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, esos fondos se están agotando.