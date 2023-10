El ex vicepresidente Mike Pence retiró este sábado su candidatura en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024, poniendo fin a su campaña para la Casa Blanca después de luchar para recaudar dinero y ganar terreno en las encuestas.

“Después de mucha oración y deliberación, he decidido suspender mi campaña para presidente a partir de hoy”, dijo Pence en la reunión de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas. “Siempre supimos que esta sería una batalla cuesta arriba, pero no me arrepiento”, agregó.

Pence se convierte en el primer candidato importante en abandonar una carrera dominada por su exjefe convertido en rival, Donald Trump.

La decisión, más de dos meses antes de las asambleas electorales de Iowa en las que había apostado su campaña, salva a Pence de la vergüenza de no poder calificar para el tercer debate de las primarias republicanas, el 8 de noviembre en Miami.

Pero la retirada es un duro golpe para un político que pasó años esperando su momento como el lugarteniente más leal de Trump, solo para ser convertido en chivo expiatorio durante sus últimos días en el cargo, cuando Trump se convenció de que Pence tenía el poder de anular los resultados de las elecciones de 2020 y mantener a ambos hombres en el cargo, algo que no podría hacer un vicepresidente.

Si bien Pence evitó una crisis constitucional al rechazar el plan, provocó la furia de Trump, así como la ira de muchos de los partidarios de Trump que creyeron sus mentiras y todavía ven a Pence como un traidor.

Mientras tanto, entre los críticos de Trump, Pence era visto como un facilitador que defendía al expresidente en todo momento y se negaba a criticar una y otra vez incluso las acciones más indefendibles de Trump.

Como resultado, un Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC de agosto encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses, el 57%, veía a Pence de forma negativa, y sólo el 28% tenía una opinión positiva.

A lo largo de su campaña, el ex gobernador y congresista de Indiana había insistido en que, si bien era muy conocido por los votantes, no era “bien conocido” y se propuso cambiar eso con un programa agresivo que incluía numerosas paradas en restaurantes y restaurantes Pizza Ranch.

Pence había estado apostando por Iowa, un estado con una gran población evangélica blanca que tiene una larga historia de elevar a candidatos religiosos y socialmente conservadores como el exgobernador de Arkansas Mike Huckabee y el exgobernador de Pensilvania Rick Santorum. Pence, a menudo, hizo campaña con su esposa, Karen, una maestra de escuela cristiana, y enfatizó sus puntos de vista de línea dura en temas como el aborto, al que se opone incluso en los casos en que un embarazo es inviable. En repetidas ocasiones pidió a sus compañeros candidatos que apoyaran una prohibición nacional de un mínimo de 15 semanas y presionó para que se prohibieran los medicamentos utilizados como alternativas a los procedimientos quirúrgicos.

Defendió sus acciones el 6 de enero de 2021, explicando a los votantes una y otra vez que había cumplido con su deber constitucional ese día, sabiendo muy bien las consecuencias políticas. Era una estrategia que sus asesores creían que ayudaría a calmar el tema y a ganarle a Pence el respeto de la mayoría de los republicanos, de quienes estaban convencidos que no estaban de acuerdo con las acciones de Trump.

Pero incluso en Iowa, Pence tuvo dificultades para ganar terreno.

Tuvo un camino igualmente cuesta arriba con los donantes, a pesar de años de conexiones. Pence terminó septiembre con sólo 1.18 millones de dólares en el banco y $621,000 en deuda, según su presentación de campaña más reciente. Esa cifra de deuda probablemente haya aumentado en las semanas posteriores y aparentemente le tomará años a Pence, que no es rico de forma independiente, para poder pagarla.

The Associated Press informó por primera vez después de la presentación de la solicitud que personas cercanas a Pence habían comenzado a sentir que se enfrentaba a una elección sobre si permanecer como candidato podría disminuir su posición a largo plazo en el partido, dada la ventaja dominante de Trump en la carrera por la nominación de 2024. Si bien dijeron que Pence podría aguantar hasta las asambleas electorales de Iowa del 15 de enero si quisiera, tendría que considerar cómo eso podría afectar su capacidad para seguir siendo una voz líder en el movimiento conservador, como espera.

Algunos dijeron que el ataque de Hamas a Israel en octubre, que llevó la política exterior al primer plano de la campaña, le había dado a Pence un renovado sentido de propósito dadas sus advertencias a lo largo de la campaña contra la creciente ola de aislacionismo en el Partido Republicano. Pence había argumentado que era el candidato con más experiencia de la contienda y denunció las “voces de apaciguamiento” entre los republicanos, argumentando que habían envalentonado a grupos como Hamás.

Se espera que Pence siga comprometido, en parte a través de Advancing American Freedom, el grupo de expertos conservador que fundó después de dejar la vicepresidencia. Lo visualiza como una alternativa a la Fundación Heritage.

Se espera que el grupo de Pence continúe abogando por las políticas que él apoyó durante su campaña, incluida la presión para obtener más apoyo de Estados Unidos para la defensa de Ucrania contra la invasión rusa y los recortes propuestos a la Seguridad Social y Medicare para controlar la deuda. Esas ideas alguna vez fueron el pan de cada día de la ortodoxia del establishment republicano, pero han perdido popularidad a medida que el partido ha adoptado los giros aislacionistas y populistas de Trump.