Washington. Miles de soldados adicionales de Estados Unidos se dirigen a Oriente Medio, a pesar de que el gobierno del presidente Donald Trump ha insistido en que se ha logrado progreso en las negociaciones con Irán y amenaza con intensificar los combates si no se llega pronto a un acuerdo.

El portaaviones USS George H.W. Bush se desplegó el martes y se tiene previsto que se dirija hacia Oriente Medio acompañado de tres destructores, informaron el martes dos funcionarios federales. El grupo de ataque del portaaviones está compuesto por más de 6,000 marineros.

En tanto, miles de soldados de la 82ª División Aerotransportada también han comenzado a llegar a Oriente Medio, según otros dos funcionarios federales que, al igual que los demás, hablaron bajo condición de anonimato a cambio de discutir planes militares.

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Aunque la mayoría de estos soldados forman parte de una rotación de personal planeado antes de la guerra, también incluye a alrededor de 1,500 paracaidistas que Washington decidió enviar la semana pasada para reforzar la región.

La Casa Blanca no ha revelado la función que tendrán esas tropas, pero la 82ª División Aerotransportada está entrenada para lanzarse en paracaídas sobre territorio hostil o disputado para asegurar zonas clave y aeródromos. Un buque de la Marina que transporta a unos 2.500 marines llegó recientemente a Oriente Medio, y otros 2.500 infantes de Marina también están siendo desplegados desde California.

Las fuerzas adicionales, que se suman a las decenas de soldados que ya se encuentran en la región, llegan mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros funcionarios del gobierno han evitado preguntas sobre si el ejército de Estados Unidos desplegará o no tropas terrestres contra Irán.

“No se puede pelear y ganar una guerra si le dices a tu adversario lo que estás dispuesto a hacer o lo que no estás dispuesto a hacer, eso incluye la presencia de tropas sobre el terreno”, dijo Hegseth a los reporteros el martes.

Añadió: “Nuestro adversario ahora mismo cree que hay 15 formas distintas en que podríamos ir tras ellos con tropas sobre el terreno. ¿Y adivinen qué? Las hay”.

Pero también señaló que el objetivo es alcanzar un acuerdo con Irán por la vía diplomático porque “militarmente, no queremos tener que hacer más de lo necesario”.

Se han estado enviando recursos adicionales debido a que la guerra ha aplicado presión adicional a las tropas y recursos que ya se encuentran en la región.

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El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, registró un incendio en una lavandería el 12 de marzo, obligándolo a regresar del mar Rojo al mar Mediterráneo para reparaciones en una base naval de Creta.

El incendio causó daños en siete compartimentos de alojamiento a bordo del buque, según un comunicado de prensa de la Marina, lo que probablemente obligó a cientos de marineros a encontrar un nuevo lugar para dormir.

Aunque el Ford se encuentra actualmente en Croacia para un periodo de descanso, los mandos de la Marina indicaron que el portaaviones probablemente batirá un récord por la duración de su despliegue. El portaaviones USS Abraham Lincoln también llegó a la región en enero.

“Verán un despliegue récord del Ford”, señaló el almirante Daryl Caudle, el principal oficial de la Marina, durante una discusión en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Caudle añadió que el portaaviones probablemente entrará a su undécimo mes de operaciones desplegadas, un periodo que haría que pondría al buque de regreso hacia Norfolk, Virginia, hacia finales de mayo. El Ford se encontraba en el Mediterráneo antes de su despliegue al Caribe para participar en la operación militar que culminó con la captura del entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro en enero pasado, y posteriormente fue enviado para apoyar la guerra con Irán.

“Para quienes no están en la Marina, siquiera pensar en un despliegue de esa duración es algo extraordinario”, declaró Caudle.