Un hombre de 86 años de Missouri murió varios días después de declararse culpable de un cargo menor en el tiroteo de 2023 de Ralph Yarl, un adolescente afroamericano y estudiante de excelencia, que tocó el timbre de la casa del hombre blanco por error, informó la fiscalía el miércoles.

Andrew Lester de Kansas City fue acusado de asalto en primer grado y acción criminal armada en el tiroteo de Yarl, entonces de 16 años, quien sobrevivió y ahora es un estudiante de primer año en Texas A & M. Antes de que comenzara el juicio, se declaró culpable el viernes de un cargo menor de agresión en segundo grado, que conlleva hasta siete años entre rejas. Su sentencia estaba prevista para el 7 de marzo.

Cher Congour, portavoz de la fiscalía del condado de Clay, dijo que el abogado de Lester les informó de su muerte.

“Nos hemos enterado del fallecimiento de Andrew Lester y extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia durante este difícil momento”, dijo la oficina del fiscal en un comunicado de prensa. “Aunque el proceso judicial ya ha concluido, reconocemos que el señor Lester asumió la responsabilidad de sus actos al declararse culpable en este caso”.

El comunicado de prensa no ofrecía la causa de la muerte. La policía de Kansas City dijo que no estaba llevando a cabo una investigación de la muerte. Y Sarah Boyd, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Clay, dijo que no tenía información sobre la causa de la muerte de Lester, ya que no estaba bajo custodia, pero señaló que estaba en “mal estado de salud” en la audiencia de declaración de culpabilidad de la semana pasada.

La familia de Yarl dijo en una declaración escrita el miércoles que lo ocurrido era una de las razones por las que habían presionado para que se celebrara un juicio rápido.

“Ahora, otro niño negro perjudicado por los prejuicios nunca verá al hombre que le disparó enfrentarse a todo el peso del sistema judicial. Aunque Lester admitió finalmente su culpabilidad, lo hizo en el último momento, tras dos años de dilaciones. Este retraso deja a nuestra familia tambaleándose”, afirma el comunicado.

El caso conmocionó al país y renovó el debate nacional sobre la política de armas y la raza en Estados Unidos.

Yarl se presentó en la puerta de Lester la noche del 13 de abril de 2023, después de confundir la calle donde debía recoger a sus hermanos gemelos.

El abogado de Lester, Steve Salmon, argumentó que Lester actuó en defensa propia y que estaba aterrorizado por el desconocido que llamó a su puerta mientras se acomodaba en la cama. Las autoridades dicen que Lester disparó a Yarl dos veces: primero en la cabeza y luego en el brazo.

Yarl declaró en una vista que llamó al timbre y luego esperó a que alguien respondiera durante lo que le pareció “más tiempo de lo normal”. Cuando se abrió la puerta interior, dijo Yarl, alargó la mano para asirse a la contrapuerta, suponiendo que estaba en casa de los amigos de sus hermanos.

Dijo que Lester le disparó en la cabeza y pronunció: “No vuelvas aquí nunca más”. Aunque la bala no penetró en el cerebro de Yarl, el impacto lo tiró al suelo. Yarl dijo que Lester le disparó entonces en el brazo. El adolescente fue trasladado al hospital y dado de alta tres días después.

Su familia dijo que el tiroteo tuvo un gran impacto emocional y que habían presentado una demanda contra el mecánico de aviones jubilado.

Salmon declaró el año pasado que el estado físico y mental de Lester se había deteriorado. Dijo que Lester tenía problemas de corazón, una cadera rota y había sido hospitalizado. Lester también perdió 23 kilos (50 libras), lo que Salmon achacó al estrés de la intensa cobertura mediática y a las amenazas de muerte que recibió posteriormente.

Durante la vista del viernes, Lester entró en la sala encorvado y con las manos cruzadas. A la pregunta de si se encontraba mal de salud, Lester respondió que sí.

El juez había ordenado previamente una evaluación mental de Lester, pero permitió que el juicio siguiera adelante una vez concluida. Los resultados de esa evaluación no se hicieron públicos.

El nieto de Lester, Daniel Ludwig, no devolvió inmediatamente un mensaje de texto de The Associated Press en busca de comentarios.