BOSTON. La periodista ambiental Tatiana Schlossberg, nieta del difunto presidente John F. Kennedy, falleció. Tenía 35 años.

Schlossberg, hija de Caroline Kennedy, hija de Kennedy, y Edwin Schlossberg, reveló que padecía cáncer terminal en un ensayo publicado en noviembre de 2025 en The New Yorker. Su familia emitió un comunicado anunciando su fallecimiento, el cual fue publicado en redes sociales por la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy.

“Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, decía el comunicado. No se reveló la causa de su muerte ni el lugar donde falleció.

A Schlossberg le diagnosticaron leucemia mieloide aguda en mayo de 2024, a los 34 años. Tras el nacimiento de su segundo hijo, su médico notó que tenía un recuento alto de glóbulos blancos. Resultó ser leucemia mieloide aguda con una mutación poco común, que se observa principalmente en personas mayores.

En el ensayo, “Una batalla con mi sangre”, Schlossberg relató cómo se sometió a rondas de quimioterapia y dos trasplantes de células madre, y cómo participó en ensayos clínicos. Durante el ensayo más reciente, escribió, su médico le dijo: “Podría mantenerme con vida durante un año, tal vez”.

Schlossberg también criticó en el ensayo las políticas impulsadas por el primo de su madre, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y afirmó que las políticas que él apoyaba podrían perjudicar a pacientes de cáncer como ella. Su madre había instado a los senadores a rechazar su confirmación.

“A medida que pasaba cada vez más tiempo de mi vida bajo el cuidado de médicos, enfermeras e investigadores que se esforzaban por mejorar la vida de los demás, vi cómo Bobby recortaba casi 500 millones de dólares para la investigación de vacunas de ARNm, una tecnología que podría utilizarse contra ciertos tipos de cáncer”, dice el ensayo.

Schlossberg había trabajado como reportera cubriendo el cambio climático y el medio ambiente para la sección de Ciencia del New York Times. Su libro de 2019, “Consumo Discreto: El Impacto Ambiental que No Sabe que Tiene”, ganó el Premio al Libro Ambiental Rachel Carson de la Sociedad de Periodistas Ambientales en 2020.

Schlossberg escribió en un ensayo para The New Yorker que temía que su hija y su hijo no la recordaran. Se sentía engañada y triste por no poder seguir viviendo “la vida maravillosa” que tuvo con su esposo, George Moran. Mientras sus padres y hermanos, Rose y Jack, intentaban ocultarle su dolor, ella dijo que lo sentía a diario.

“Toda mi vida he intentado ser buena, ser buena estudiante, buena hermana y buena hija, y proteger a mi madre y nunca hacerla enojar ni molestar”, dijo. “Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para detenerla”.