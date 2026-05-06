Ted Turner, un pionero de la televisión audaz y franco que compitió en regatas de yates, poseyó grandes extensiones del oeste de Estados Unidos y transformó el mundo de las noticias al lanzar CNN en 1980, ha muerto a los 87 años.

CNN informó que falleció el miércoles, citando un comunicado de Turner Enterprises.

Turner era dueño de equipos deportivos profesionales en Atlanta, defendió la Copa América de vela en 1977 y donó una sorprendente cifra de 1,000 millones de dólares a organizaciones benéficas de las Naciones Unidas. Se casó tres veces —la más famosa con la actriz Jane Fonda— y ganó los apodos de “Captain Outrageous” (Capitán Escandaloso) y “The Mouth of the South” (La Boca del Sur).

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En una ocasión bromeó: “Si solo tuviera un poco de humildad, sería perfecto”.

En sus últimos años se vio afectado por la demencia con cuerpos de Lewy. Ya alejado del negocio de la televisión, se concentró en la filantropía y en sus más de dos millones de acres de tierras, que incluían el mayor rebaño de bisontes del país.

Su personalidad expansiva a veces opacaba su talento empresarial, impulsado y arriesgado. Para cuando vendió Turner Broadcasting System a Time Warner Inc. en un megacuerdo mediático en 1996, había convertido la empresa de vallas publicitarias de su padre en un conglomerado global que incluía siete grandes cadenas de cable, tres equipos deportivos profesionales y dos estudios de cine exitosos.

Su mayor logro fue la creación de CNN, la primera cadena de televisión de noticias 24 horas en 1980. En una época en la que las noticias están disponibles al instante, es difícil recordar que la idea de que los consumidores eligieran cuándo informarse del mundo fue alguna vez revolucionaria.

En parte, su propia frustración con las noticias televisivas fue el detonante. A menudo trabajaba después de las 8 p.m., cuando los noticieros nocturnos de ABC, CBS y NBC ya habían terminado, y ya estaba en la cama cuando sus estaciones locales emitían noticias a las 11 p.m.

Decidió arriesgarse creando lo que algunos llamaban en sus inicios la “chicken noodle network” (la cadena de la sopa de pollo) en los primeros tiempos de la televisión por cable, viviendo en un apartamento sobre sus oficinas en Atlanta.

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“Tenía que golpear fuerte y moverme increíblemente rápido, y eso fue lo que hicimos: movernos tan rápido que las cadenas tradicionales no tuvieran tiempo de reaccionar, porque ellas deberían haber hecho esto, no yo”, recordó en una entrevista de 2016. “Pero no tuvieron la imaginación”.

El gran momento de CNN llegó durante la Guerra del Golfo en 1991. La mayoría de los periodistas televisivos habían abandonado Bagdad ante la amenaza de un ataque estadounidense. CNN se quedó y captó imágenes impactantes del inicio del conflicto.

Turner prometió seguir teniendo un rol en CNN tras la venta a Time Warner por 7,300 millones de dólares en acciones, pero fue perdiendo influencia gradualmente, algo que lamentó.

“Cometí un error”, dijo después. “El error fue perder el control de la compañía”.

Ese mismo año, 1996, nació Fox News y comenzó una nueva era en la televisión de noticias por cable, dominada por el contenido de opinión. Aunque CNN se expandió globalmente, hasta hoy enfrenta dificultades para mantener un formato de noticias puramente informativo en televisión.