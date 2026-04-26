Un oficial de Chicago que fue fatalmente baleado por un hombre que recibía tratamiento en un hospital mientras estaba bajo custodia policial ha sido identificado como John Bartholomew, de 38 años, dijeron las autoridades.

Bartholomew, veterano del cuerpo desde hacía 10 años, fue declarado muerto poco antes de la 1 de la tarde del sábado tras recibir un disparo en el Endeavor Health Swedish Hospital, según la Oficina del Médico Forense del condado de Cook.

Un segundo agente resultó herido en el tiroteo del sábado por la mañana y permanecía en estado crítico el domingo, según informó la policía.

Su nombre y el del sospechoso del tiroteo aún no han sido revelados por la policía. El superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling, dijo a la prensa el sábado que el agente herido, de 57 años y con 21 de servicio, estaba “luchando por su vida”.

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Los agentes habían trasladado al sospechoso, que había sido detenido por sospecha de robo, al hospital para su observación. El sospechoso huyó del hospital tras el tiroteo y más tarde fue detenido, donde se recuperó un arma, según informó el departamento de policía. La policía no ha dicho cómo pudo conseguir un arma.

Una foto de vigilancia obtenida por el Sun-Times parecía mostrarle corriendo desnudo, con electrodos en el pecho.

El hospital informó el sábado en una publicación de Facebook de que un individuo bajo custodia de las fuerzas del orden fue trasladado al servicio de urgencias para recibir tratamiento y fue “atendido a su llegada”, siguiendo el protocolo. Fue escoltado por las fuerzas del orden en todo momento, según el hospital.

Posteriormente, el hombre disparó contra las fuerzas del orden y salió del edificio del hospital.

Snelling dijo que la policía que investigaba el tiroteo había recuperado tres armas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.