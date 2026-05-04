Una persona ha muerto tras un aparatoso accidente en un gimnasio a primera hora del sábado en Portland, Oregón, según las autoridades, que también han informado de que se han encontrado artefactos explosivos, algunos de los cuales habían detonado.

El jefe de la policía de Portland, Bob Day, dijo a los periodistas que parecía tratarse de un hecho aislado. Ocurrió poco antes de las 3 de la madrugada en el Multnomah Athletic Club. Este club, fundado en 1891 y con más de 21,000 socios, es el mayor club deportivo y social privado de Estados Unidos.

Según la policía, la persona fallecida fue encontrada en el interior del vehículo una vez controlado el incendio. Pero los detalles compartidos por las fuerzas del orden locales y federales durante una conferencia de prensa el sábado por la tarde fueron escasos.

Jim DeFrain, agente de policía y supervisor de la Unidad de Desactivación de Explosivos de Metro, dijo que entre los objetos encontrados había bombonas de propano. Dijo que los investigadores creen que los materiales explosivos fueron traídos por el vehículo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.