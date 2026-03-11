Las principales tormentas azotaron tornados que mataron al menos a dos personas en el noroeste de Indiana y arrasaron edificios en Kankakee, Illinois, dijeron las autoridades el miércoles, mientras otra ronda de lluvia, granizo y fuertes vientos se abría paso a través de la región.

Varias supercélulas tormentosas intensas se desplazaron el martes por el norte de Illinois y el noroeste de Indiana, incluida una supercélula responsable de al menos cuatro tornados, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Chicago.

“Por favor, no vengan aquí. No intenten ayudar ahora mismo”, dijo el sheriff del condado de Newton, Shannon Cothran, en un vídeo de actualización el martes por la noche frente a una casa destruida en la pequeña comunidad de Lake Village, al noroeste de Indiana.

PUBLICIDAD

Los equipos rescataron a algunas personas que quedaron atrapadas en sus casas dañadas, al menos 70 postes de servicios públicos fueron derribados y muchas carreteras están intransitables, dijeron funcionarios del condado de Newton en una conferencia de prensa el miércoles por la mañana.

Un tornado golpeó una casa de Lake Village, matando a una pareja de ancianos, dijo el forense del condado de Newton Scott McCord en un comunicado. Sus nombres no han sido revelados.

Menos de 10 personas resultaron heridas en las tormentas del martes, según Laurie Postma, portavoz del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lake Township, en Lake Village.

Lake Village se encuentra a unos 95 kilómetros al sureste de Chicago y a 40 kilómetros al oeste del condado de Kankakee (Illinois), donde el martes por la noche se produjo al menos un tornado.

David Ferris, de Lake Village, dijo que él, su mujer y sus perros “aguantaron en la bañera de abajo”. Salieron ilesos, salvo porque se quedaron sin electricidad. Ferris, que trabaja como paramédico en un condado vecino, ayudó en las labores de rescate y atendió a algunos que sufrieron cortes, rasguños y golpes en la cabeza.

“Tuvimos otra casa donde un tipo salió arrastrándose”, dijo Ferris a The Associated Press. “Le costaba respirar porque estaba cubierto de aislante de la casa”.

Ferris dijo que la tienda local Family Dollar fue destruida, así como una gasolinera al otro lado de la calle. Dijo que varios árboles grandes fueron arrancados de raíz.

Jennifer Telford, de 49 años, dijo que se escondió en el sótano de su casa en Lake Village, desde donde siguió las noticias de la tormenta. No oyó el tornado que cayó al sur, pero sí el granizo que cayó sobre su tejado.

PUBLICIDAD

“La sirena de la ciudad no sonó”, dijo. “Las sirenas de fuera de la ciudad sí”.

Telford es uno de los gerentes de una parada de camiones cerca de U.S. 41. Ella dijo que el poder en el negocio fue devuelto el miércoles por la mañana.

“Conozco el otro lado de la ciudad, todo está cerrado debido a los árboles caídos y las líneas eléctricas”, dijo.

Alrededor de 4.300 clientes de Lake Village y las comunidades circundantes se quedaron sin suministro eléctrico a última hora de la mañana del miércoles, frente a los más de 11.000 clientes que había en el momento álgido de la tormenta, según informó la Northern Indiana Public Service Co. en su página web.

Se esperaba que los equipos de reconocimiento determinaran la fuerza y el número de tornados el miércoles, dijo el servicio meteorológico.

En Kankakee, Illinois, las tormentas también produjeron granizo excepcionalmente grande, de entre 7,6 y 12,7 centímetros de diámetro. Un granizo de 15,2 centímetros de diámetro puede haber establecido un nuevo récord estatal, según el servicio meteorológico.

Nueve personas sufrieron heridas leves en el condado de Kankakee, según informaron las autoridades en una rueda de prensa el miércoles.

Partes de Illinois, Indiana, Kentucky y Ohio permanecían bajo vigilancia de tornados el miércoles por la mañana.

El Gobernador de Illinois, JB Pritzker, publicó en X que había sido informado sobre la tormenta y los daños causados por el tornado.

“Tendremos presentes a todos los ciudadanos de Illinois afectados por las inclemencias meteorológicas, y estaremos aquí para ayudarles a recuperarse”, declaró.

PUBLICIDAD

Un tornado tocó tierra cerca del recinto ferial de Kankakee antes de desplazarse en dirección noreste hacia el pequeño suburbio de Aroma Park, donde causó importantes daños, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Kankakee.

En un vídeo compartido en las redes sociales, el tornado arrasa un campo cercano a un aeropuerto mientras los vehículos se alinean en la carretera.

“Quiero recordar a los residentes de la zona que comprueben cómo se encuentran sus vecinos y seres queridos, pero que eviten los desplazamientos innecesarios, si es posible”, dijo el sheriff del condado de Kankakee, Mike Downey, en un comunicado.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.