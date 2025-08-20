Una mujer de 31 años encontró un diamante blanco de 2.3 quilates en el Crater of Diamonds State Park. Según indica un comunicado de Arkansas State Parks, Micherre Fox, originaria de Manhattan, decidió buscar por su cuenta un diamante para su anillo de compromiso.

“Tienes que estar dispuesto y ser capaz de resolver esos problemas con trabajo duro”, explica Fox. Su pareja, que apoyaba el esfuerzo, accedió a esperar hasta que lograra su objetivo.

Tras buscar posibles lugares en los que pudiera emprender su búsqueda, encontró en este parque estatal una opción ideal. Fox se preparó y , el 8 de julio, comenzó su aventura para cazar diamantes.

El 29 de julio, a las 11:00 a. m., era su último día en el parque. Mientras caminaba por el West Drain, un área de búsqueda de diamantes, vio algo que brillaba en sus pies. “Nunca había visto un diamante real en mis manos, no estaba segura”, confesó.

Fox tomó la gema y se dirigió al Diamond Discovery Center, donde el personal del parque confirmó que había encontrado un diamante blanco o incoloro, que pesaba más de dos quilates.

De acuerdo con el comunicado oficial, el diamante encontrado es del tamaño de un diente canino humano. “Tiene una forma suave y redondeada y un brillo metálico, típico de la mayoría de los diamantes de Cráter. Su superficie mancomosa insinúa su origen violento en lo profundo del manto de la Tierra. Es el tercer diamante más grande encontrado en el parque, hasta ahora, en 2025”, explica la entidad.

El superintendente asistente del parque aseguró que la historia de Fox demuestra que esforzarse y estar en el lugar correcto en el momento adecuado son clave en la búsqueda de estas piedras preciosas.

Muchos huéspedes eligen nombrar los diamantes que encuentran en este parque. Fox, por ejemplo, nombró su joya Fox-Ballou Diamond, en honor a ella y a los apellidos de su pareja. Ella planea tener el diamante en su anillo de compromiso.

Reflexionando sobre su tiempo en el Parque Estatal Crater of Diamonds, Fox enfatizó la naturaleza práctica de la experiencia. “Después de toda la investigación, hay suerte y trabajo duro”, dijo.

Y agregó: “Cuando literalmente estás recogiendo la suciedad en tus manos, ninguna cantidad de investigación puede hacer eso por ti; ninguna cantidad de educación puede llevarte hasta el final. Fue desalentador”. Fox le dio crédito al personal del parque y a otros huéspedes por ayudarla a cumplir su objetivo.

Más de 75,000 diamantes encontrados

En total, se han desenterrado más de 75.000 diamantes en este parque desde que los primeros diamantes fueron descubiertos en 1906 por John Huddleston, un agricultor que era dueño de la tierra antes de que se convirtiera en un Parque Estatal de Arkansas en 1972.

Asimismo, el diamante más grande que se descubrió en esta zona pesa 40.23 quilates. El Tío Sam, como popularmente lo llaman, forma parte de la colección de minerales y gemas del Smithsonian y se puede ver en el Museo Nacional de Historia Natural.