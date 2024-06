( The Associated Press )

Helena, Montana. El nacimiento de un raro bisonte blanco en el Parque Nacional de Yellowstone cumple con una antigua profecía lakota que presagia tiempos mejores, según miembros de la tribu indígena estadounidense que advirtieron que también podría indicar que se debe hacer más para proteger al planeta y sus animales.

“El nacimiento de este becerro es una bendición y una advertencia. Debemos hacer más”, dijo el el jefe Arvol Looking Horse, líder espiritual de los lakota, dakota y nakota oyate en Dakota del Sur, y el 19no guardián de la pipa y fardo de la Mujer Ternera Blanca de Bisonte.

El nacimiento del becerro sagrado se produce después de que un crudo invierno en 2023 condujo a miles de bisontes de Yellowstone hacia terrenos con menor altitud. Más de 1,500 fueron cazados, sacrificados o enviados a tribus que buscan recuperar la custodia sobre el animal con el que sus ancestros compartieron territorio por miles de años.

Erin Braaten, una residente de Kalispell, tomó varias fotos de la cría poco después de que nació el 4 de junio en el Valle de Lamar, en el extremo nororiental del parque.

Su familia visitaba el parque cuando vio “algo muy blanco” entre un rebaño de bisontes al otro lado del río Lamar.

El tráfico se detuvo por completo mientras los bisontes cruzaban el camino, por lo que Braaten sacó su cámara por la ventana para tener una mejor vista con su telefoto.

“Vi que se trataba de esta cría blanca de bisonte. Y quedé anonadada por completo”, declaró.

Después de que los bisontes salieron del camino, Braaten dio vuelta a su vehículo y encontró un lugar para estacionarse. Su familia vio al ternero y su madre durante 30 o 45 minutos.

“Y luego ella se lo llevó por los sauces que están por allí”, dijo Braaten. Aunque Braaten volvió al lugar los siguientes dos días, no vio al becerro blanco de nuevo.

Para los lakota, el nacimiento de un bisonte blanco con hocico, ojos y pezuñas negros es comparable a la segunda venida de Jesucristo, dijo Looking Horse.

La leyenda lakota asegura que hace unos 2,000 años, cuando no había nada bueno, la comida se acababa y los bisontes estaban por desaparecer, apareció la Mujer Ternera Blanca de Bisonte y le entregó una pipa y un fardo a un miembro de la tribu, les enseñó a orar y les dijo que se podía usar la pipa para atraer a los bisontes para conseguir alimento. Cuando se fue, se convirtió en una ternera blanca de bisonte.

“Y algún día, cuando los tiempos vuelvan a ser duros...”, dijo Looking Horse mientras relataba la leyenda, “ella volverá y se posará sobre la Tierra como una ternera blanca de bisonte con hocico negro, ojos negros y pezuñas negras”.

Otro bisonte blanco nació en Wisconsin en 1994 y recibió el nombre de Miracle (Milagro), comentó.

Troy Heinert, director ejecutivo del Consejo Intertribal del Bisonte de Dakota del Sur, dijo que el becerro en las fotografías de Braaten se ve como un verdadero bisonte blanco debido a que tiene hocico, ojos y pezuñas negras.

“Por las fotografías que he visto, parece que la cría tiene esas características”, manifestó Heinert, miembro de los lakota. Un bisonte albino tendría ojos rosados.

Se realizó una ceremonia para dar nombre al becerro de Yellowstone, indicó Looking Horse, quien se negó a revelar el nombre. La ceremonia para festejar el nacimiento del bisonte está programada para el 26 de junio en la sede de Buffalo Field Campaign, en el oeste de Yellowstone.

También hay otras tribus que veneran al bisonte blanco.

“Muchas tribus tienen su propia historia del porqué el bisonte blanco es tan importante”, dijo Heinert. “Todas las historias se refieren a ellos como animales sagrados”.

Heinert dijo que varios miembros de Buffalo Field Campaign aseguran que nunca habían escuchado que naciera un bisonte blanco en Yellowstone, donde hay rebaños salvajes. Las autoridades del parque aún no han visto a la cría y no podrían confirmar que haya nacido en el parque. Tampoco tienen registros previos de un nacimiento de bisonte blanco en el parque.

Jim Matheson, director ejecutivo de la Asociación Nacional del Bisonte, no podría cuantificar lo raro que es el ternero.

“Por lo que sé, nadie ha llevado un registro histórico del nacimiento de bisontes blancos. Así que no estoy seguro cómo podríamos determinar qué tan a menudo ocurre algo así”.

Además de los rebaños en tierras públicas o bajo supervisión de grupos conservacionistas, unas 80 tribus de todo Estados Unidos tienen más de 20,000 ejemplares, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años.

En Yellowstone y la zona circundante, la caza o remoción de un gran número de bisontes ocurre casi cada invierno como parte de un acuerdo entre agencias federales y de Montana que ha limitado el tamaño de los rebaños del parque a unos 5,000 ejemplares. Las autoridades de Yellowstone propusieron la semana pasada un ligero aumento en la población a unos 6,000 bisontes. Se espera una decisión para el próximo mes.

Pero los rancheros de Montana se han opuesto desde hace tiempo al aumento en el tamaño de los rebaños de Yellowstone o en el envío de animales a las tribus. El gobernador de Montana, el republicano Greg Gianforte, dijo que no apoyaría ningún plan de manejo que incluya una población de más de 3,000 bisontes en Yellowstone.

Heinert considera el nacimiento del bisonte blanco como un recordatorio de “que necesitamos vivir de una buena forma y tratar con respeto a los demás”.

“Espero que esta cría esté segura y disfrute de la vida en el Parque Nacional Yellowstone, exactamente donde debería de estar”, dijo Heinert.