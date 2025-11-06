La expresidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, una de las figuras clave del partido Demócrata, anunció este jueves que después de 40 años en la política no buscará la reeleción al finalizar su mandato congresional en enero de 2027.

Pelosi, quien ha representado a San Francisco durante casi 40 años, anunció su decisión el jueves.

“No buscaré la reelección al Congreso”, dijo Pelosi en un mensaje en video dirigido a los votantes.

Pelosi, con un semblante optimista y mirando hacia el futuro mientras imágenes de sus décadas de logros aparecían en pantalla, dijo que concluiría su último año en el cargo. Además, dejó a quienes la enviaron al Congreso con un llamado a la acción para continuar el legado de establecer agendas, tanto en Estados Unidos como en el mundo.

“Mi mensaje para la ciudad que amo es este: San Francisco, conozcan su poder”, dijo. “Hemos hecho historia. Hemos logrado avances. Siempre hemos sido líderes”.

Pelosi añadió: “Y ahora debemos continuar haciéndolo siendo participantes activos en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que tanto valoramos”.

La decisión, aunque no completamente inesperada, reverberó en Washington y en California, mientras una generación experimentada de líderes políticos se retira antes de las elecciones de medio término del próximo año. Algunos se van a regañadientes, otros con determinación, pero muchos enfrentan desafíos de recién llegados ansiosos por liderar el Partido Demócrata y confrontar al presidente Donald Trump.

Pelosi sigue siendo una fuerza política importante y desempeñó un papel crucial en la redistribución de distritos de California, la Propuesta 50 y el resurgimiento del partido en las elecciones de este mes. Mantiene una agenda robusta de eventos públicos y recaudación de fondos para el partido, y su anuncio de partida desencadena una lucha por la sucesión en su estado natal y deja preguntas abiertas sobre quién asumirá su rol de liderazgo tras bastidores en el Capitolio.