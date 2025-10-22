NUEVA YORK. Una redada de control migratorio contra vendedores en la famosa Canal Street de la ciudad de Nueva York se volvió caótica la tarde del martes, cuando transeúntes y manifestantes confrontaron a agentes federales e intentaron impedir la operación.

La confrontación entre los agentes y cientos de neoyorquinos enfurecidos tuvo lugar a lo largo de una concurrida vía comercial que ha sido durante mucho tiempo un centro del mercado no tan clandestino de la ciudad donde se venden copias de bolsos de diseñador, relojes, perfumes y gafas de sol, así como teléfonos y otros productos electrónicos.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que los agentes llevaban a cabo una operación de control contra vendedores de “productos falsificados” cuando “alborotadores que gritaban obscenidades se volvieron violentos y obstruyeron las labores de las fuerzas del orden, lo que incluyó impedir el paso de vehículos y agredir a los agentes”.

Alrededor de las 4 de la tarde, un reportero de The Associated Press observó a docenas de agentes federales mientras realizaban uno de varios arrestos en el área, deteniendo a un vendedor ambulante que, aparentemente, comercializaba fundas de teléfonos inteligentes adornadas.

Un grupo de manifestantes rodeó a los agentes, que llevaban el rostro cubierto, e intentó impedir el paso de su vehículo para que no se marchara mientras gritaban “Fuera el ICE de Nueva York” y otras consignas.

Los agentes, pertenecientes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales, fueron vistos empujando a los manifestantes al suelo y amenazándolos con gas pimienta antes de detener a varios de ellos.

A medida que más neoyorquinos se unían a la refriega, algunos de los agentes federales se retiraron a pie, seguidos por manifestantes que los abucheaban y vehículos que tocaban la bocina. Más agentes federales, armados con equipo de combate y armas largas, junto con un vehículo táctico militar conocido como BearCat, llegaron al lugar y realizaron más arrestos.

Al menos una persona fue arrestada por agredir a un agente, dijo el portavoz del DHS. No indicó cuántos vendedores fueron detenidos en la operación.

En un comunicado, el alcalde Eric Adams dijo que la ciudad no tuvo participación en la acción y que aún estaba recopilando detalles.

“Nuestra administración ha sido clara en que los neoyorquinos indocumentados que intentan perseguir el sueño estadounidense no deberían ser atacados por las fuerzas del orden, y los recursos deberían enfocarse en los criminales violentos”, dijo.

La redada se produjo apenas dos días después de que un influencer conservador compartiera un video en X en el que mostraba a los vendedores de bolsos en la concurrida acera, instando a la cuenta oficial del ICE a “revisar esta esquina”